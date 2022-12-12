В алтайских школах и детских садах усилят режим дезинфекции

Предписания о необходимости введения дополнительной профилактики в профильные Министерства направил Роспотребнадзор по региону.

Заболеваемость вирусными инфекциями растет уже три недели. Зарегистрировано более 20 случаев гриппа.

Две школы в Целинном и Первомайских районах уже закрыли. Учебный процесс приостановили в 259 классах и 301 группе в детских садах.

Простуда , грипп. Лекарства. СС0

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, детей с насморком и кашлем сотрудники детских садов принимать не должны.

При отсутствии больше 20% детей с симптомами ОРВИ, деятельность отдельных классов и групп следует приостановить. Также предписано усиление режима кварцевания и проветриваний.

Новогодние утренники, несмотря на рост заболеваемости, отменять не будут, но праздники рекомендуется проводить отдельно для группы или класса.

Меры профилактики следует усилить и в социальных, медицинских учреждениях и в сфере торговли.

Ранее Онищенко назвал Барнаул очагом свиного гриппа.