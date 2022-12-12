12 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В алтайских школах и детских садах усилят режим дезинфекции

В целях предотвращения подъема заболеваемости, образовательным учреждениям предписано усилить противоэпидемические меры, сообщает «Вести Алтай».

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Предписания о необходимости введения дополнительной профилактики в профильные Министерства направил Роспотребнадзор по региону.

Заболеваемость вирусными инфекциями растет уже три недели. Зарегистрировано более 20 случаев гриппа.

Две школы в Целинном и Первомайских районах уже закрыли. Учебный процесс приостановили в 259 классах и 301 группе в детских садах.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, детей с насморком и кашлем сотрудники детских садов принимать не должны.

При отсутствии больше 20% детей с симптомами ОРВИ, деятельность отдельных классов и групп следует приостановить. Также предписано усиление режима кварцевания и проветриваний.

Новогодние утренники, несмотря на рост заболеваемости, отменять не будут, но праздники рекомендуется проводить отдельно для группы или класса.

Меры профилактики следует усилить и в социальных, медицинских учреждениях и в сфере торговли.

Ранее Онищенко назвал Барнаул очагом свиного гриппа.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость