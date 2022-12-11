11 декабря
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Здоровье

Онищенко назвал Барнаул очагом свиного гриппа

Доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал Барнаул очагом свиного гриппа (H1N1).

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

На радио Sputnik Онищенко заявил, что пороги свиным гриппом превышены, в том числе в Барнауле.

По его словам, вирус распространяется в густонаселенных городах. Но прививку сделать еще не поздно.

«Показатель заболеваемости составил 118,8 на 10 тыс. населения. Это Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда — в общем, густонаселенная европейская часть нашей страны», — сказал бывший санитарный врач.

Онищенко отметил, что подъем заболеваемости также наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурга.

«До эпидемических порогов мы еще не дошли <…> у нас есть все основания ожидать, что мы находимся на пороге достаточно серьезной пандемии», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что заболеваемость свиным гриппом растет в Алтайском крае.

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