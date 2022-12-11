Онищенко назвал Барнаул очагом свиного гриппа

На радио Sputnik Онищенко заявил, что пороги свиным гриппом превышены, в том числе в Барнауле.

По его словам, вирус распространяется в густонаселенных городах. Но прививку сделать еще не поздно.

«Показатель заболеваемости составил 118,8 на 10 тыс. населения. Это Астрахань, Барнаул, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда — в общем, густонаселенная европейская часть нашей страны», — сказал бывший санитарный врач.

Онищенко отметил, что подъем заболеваемости также наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурга.

«До эпидемических порогов мы еще не дошли <…> у нас есть все основания ожидать, что мы находимся на пороге достаточно серьезной пандемии», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что заболеваемость свиным гриппом растет в Алтайском крае.