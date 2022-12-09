9 декабря
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Здоровье

Заболеваемость свиным гриппом растет в Алтайском крае

Заболеваемость свиным гриппом (H1N1) растет в Алтайском крае, сообщил amic.ru главный внештатный инфекционист Валерий Шевченко.

Свинья.
Свинья.
СС0

В крае фиксируют риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитальный вирус, относящиеся к ОРВИ. Но есть и случаи гриппа.

«Насколько мне известно, уже порядка 20 случаев гриппа лабораторно подтверждено. Большинство из этих случаев — свиной грипп H1N1», — отметил Шевченко.

Вероятно, число заболевших продолжит увеличиваться. Свиной грипп опасен для детей до шести лет, пожилых людей и с сопутствующими заболеваниями.

По статистике, взрослый здоровый человек переносит свиной грипп без тяжелых осложнений.

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