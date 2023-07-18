«Замечательное подспорье». Зачем молодая пара врачей приехала работать в Славгородскую больницу

Молодая пара врачей – супруги Сотниковы – приехали работать в Славгородскую ЦРБ по программе «Земский доктор», сообщает минздрав Алтайского края. Виктория трудится участковым терапевтом, а Никита – анестезиологом-реаниматологом в отделении интенсивной терапии.

По словам Виктории Сотниковой, она с детства мечтала лечить детей и взрослых. В школе нравились предметы химия и биология, поэтому решила связать свою жизнь с медициной. После окончания школы поступила в Алтайский государственный медицинский университет.

Во время учебы подрабатывала в больницах Барнаула санитаркой, позже медсестрой и врачом. На одном из дежурств она познакомилась со своим будущим мужем, тоже врачом. Окончив университет, устроилась работать в городскую поликлинику, а спустя год ушла в декретный отпуск. Никита Сотников прошел ординатуру по направлению «Анестезиология и реаниматология». Работал в ковидном госпитале, спасал людей.

«В прошлом году на семейном совете мы решили принять участие в программе «Земский доктор». Приехали работать в Славгородскую ЦРБ, - рассказывает Виктория. - Медперсонал под руководством главного врача Дмитрия Григоровича встретил нас радушно. С первого дня нам оказывают моральную поддержку, никогда не отказывают в помощи. Считаю, что программа «Земский доктор» - замечательное подспорье для медицинских работников. Многие готовы стать участниками этой программы и переехать жить в сельскую местность».

Врач СС0

С помощью средств, выделенных государством в рамках программы «Земский доктор», супруги Сотниковы решили свой жилищный вопрос – приобрели дом в Славгороде. До этого снимали жилье, а Славгородская ЦРБ возмещала затраты за аренду.

Программа «Земский доктор» в Алтайском крае работает с 2012 года. За 10 лет ее участниками стали 1424 врача. В текущем году в сельские населенные пункты, поселки городского типа и малые города планируется трудоустройство 87 врачей различных специальностей. Они получат единовременные компенсационные выплаты от 1 до 1,5 млн рублей.