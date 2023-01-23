Замерзшие штаны и ледяные пузыри. Как барнаульцы встретили морозы

21 и 22 января температура в Алтайском крае составляла около -30 градусов, а в некоторых районах столбики термометров опустили до -48 градусов.
Барнаульцы с креативом подошли к холодной погоде. Так у одних замерзла одежда, оставленная сушиться после стирки на улице, сообщает «Инцидент Барнаул». Получились необычные скульптуры.
Другие же решили попробовать надуть мыльные пузыри, передает «Барнаул 22». На морозе они замерзают моментально и превращаются в «стеклянные» шарики.
В Гидрометцентре заявили, что такие перемены погода связаны с небольшим влиянием на температурный режим солнечной энергии.
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