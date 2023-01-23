Замерзшие штаны и ледяные пузыри. Как барнаульцы встретили морозы

На прошедших выходных морозы в Алтайском крае стояли особенно суровые. Барнаульцы с креативом встретили холодную погоду. Altapress.ru рассказывает, что придумали жители региона.

21 и 22 января температура в Алтайском крае составляла около -30 градусов, а в некоторых районах столбики термометров опустили до -48 градусов.

Барнаульцы с креативом подошли к холодной погоде. Так у одних замерзла одежда, оставленная сушиться после стирки на улице, сообщает «Инцидент Барнаул». Получились необычные скульптуры.

Креативные скульптуры Инцидент Барнаул

Другие же решили попробовать надуть мыльные пузыри, передает «Барнаул 22». На морозе они замерзают моментально и превращаются в «стеклянные» шарики.

В Гидрометцентре заявили, что такие перемены погода связаны с небольшим влиянием на температурный режим солнечной энергии.