Сильный ветер может стать причиной обрыва линий электропередач и аварий на трансформаторных подстанциях.
Также при сильном порыве могут рухнуть деревья и обрушиться слабозакрепленные конструкции.
Снегопад может создать плохую видимость на дорогах и привести к ДТП.
В такую непогоду стоит оставаться дома и закрыть окна и двери. Автомобиль необходимо припарковать в гараж или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Если вы все же оказались на улице и вас настиг сильный ветер, обходите рекламные щиты и высокие деревья. Не прячьтесь от ветра под стенами домов — велика вероятность, что может рухнуть часть фасада.
Лучше переждите бурю в капитальном строении.
Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и в случае ухудшения видимости снизить скорость до 10−20 км/ч. При движении стоит включить ближний свет фар или «противотуманки».
Не стоит приближаться к впереди едущему автомобилю или ориентироваться на него при движении. Ведь если другой водитель совершит ошибку или съедет в кювет, то он сможет увлечь вас за собой.
Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.
С приходом морозов на дорогах местами возможна гололедица. При таком состоянии у водителя не всегда получится вовремя остановить машину — тормозной путь увеличивается до 6−8 раз.
Чтобы правильно затормозить, нужно сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Так можно эффективно снизить скорость и не потерять управление.
Во время торможения не поворачивайте в то же время руль — автомобиль гарантированно занесет, а водитель потеряет управление.
В такой ситуации стоит немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности. Перечислите состав группы: количество человек, возраст, есть ли больные, дети.
Также обязательно сообщите контактные телефоны близких.
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