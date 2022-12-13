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Что делать , если непогода застигла на улице?

В такую непогоду стоит оставаться дома и закрыть окна и двери. Автомобиль необходимо припарковать в гараж или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Если вы все же оказались на улице и вас настиг сильный ветер, обходите рекламные щиты и высокие деревья. Не прячьтесь от ветра под стенами домов — велика вероятность, что может рухнуть часть фасада.

Лучше переждите бурю в капитальном строении.