13 декабря
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Жизнь

Заметает зима. Что делать, если оказался в непогоду на улице, и о чем стоит помнить водителям — разбор altapress.ru

Синоптики предупреждают о нелетной погоде 13 декабря — ветер усилится местами 17−22 м/с, возможен сильный снегопад и метель. Не позавидуешь тому, кто в этот день решил выбраться из дома. Altapress.ru рассказывает, какие правила стоит соблюдать автомобилистам и что делать, если вы оказались в непогоду на улице.

Метель. Снежная дорога.
Метель. Снежная дорога.
pexels.com
1
Чем опасны сильный ветер и метель?

Сильный ветер может стать причиной обрыва линий электропередач и аварий на трансформаторных подстанциях.

Также при сильном порыве могут рухнуть деревья и обрушиться слабозакрепленные конструкции.

Снегопад может создать плохую видимость на дорогах и привести к ДТП.

2
Что делать, если непогода застигла на улице?

В такую непогоду стоит оставаться дома и закрыть окна и двери. Автомобиль необходимо припарковать в гараж или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Если вы все же оказались на улице и вас настиг сильный ветер, обходите рекламные щиты и высокие деревья. Не прячьтесь от ветра под стенами домов — велика вероятность, что может рухнуть часть фасада.

Лучше переждите бурю в капитальном строении.

Зима. Метель.
Зима. Метель.
CC0
3
Мне нужно выехать из города — о чем я должен помнить?

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и в случае ухудшения видимости снизить скорость до 10−20 км/ч. При движении стоит включить ближний свет фар или «противотуманки».

Не стоит приближаться к впереди едущему автомобилю или ориентироваться на него при движении. Ведь если другой водитель совершит ошибку или съедет в кювет, то он сможет увлечь вас за собой.

Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0
4
Как правильно тормозить?

С приходом морозов на дорогах местами возможна гололедица. При таком состоянии у водителя не всегда получится вовремя остановить машину — тормозной путь увеличивается до 6−8 раз.

Чтобы правильно затормозить, нужно сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Так можно эффективно снизить скорость и не потерять управление.

Во время торможения не поворачивайте в то же время руль — автомобиль гарантированно занесет, а водитель потеряет управление.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com
5
Я стал свидетелем происшествия или мне грозит опасность — к кому обращаться?

В такой ситуации стоит немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности. Перечислите состав группы: количество человек, возраст, есть ли больные, дети.

Также обязательно сообщите контактные телефоны близких.

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