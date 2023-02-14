14 февраля
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Жизнь

Главные проблемы Барнаула назвал заместитель генпрокурора России

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин обратил внимание участников коллегии прокуратуры Алтайского края на главные проблемы Барнаула. Об этом сообщает мэрия города.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин
Мэрия Барнаула

Дмитрий Демешин обратил внимание на следующие проблемы:

  • соблюдение трудовых прав граждан,
  • доступность и качество оказания медпомощи населению в условиях дефицита медперсонала,
  • необходимость обеспечения жильем почти 6 тыс. детей-сирот и земельными участками более 12 тыс. многодетных семей,
  • соблюдения прав мобилизованных,
  • полного решения в 2023 году проблемы дольщиков.

Решение этих проблем находится на контроле.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин
Мэрия Барнаула

ЖКХ и общественный транспорт

Заместитель генпрокурора России потребовал дополнительных мер, направленных на обеспечение работы объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Следует проконтролировать рост тарифов на коммунальные услуги, чем были недовольны граждане.

Также он указал на то, что граждане недовольны работой общественного транспорта и качеством дорог.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин
Мэрия Барнаула

Преступность

Дмитрий Демешин отметил, что в крае наблюдается рост преступности. Количество зарегистрированных особо тяжких преступлений выросло почти на половину — на 45,7%.

Больше всего возросло количество преступлений организованной группой или преступным сообществом — на 162,6%. А также особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними — на 93,9%.

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