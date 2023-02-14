Главные проблемы Барнаула назвал заместитель генпрокурора России

Дмитрий Демешин обратил внимание на следующие проблемы:
- соблюдение трудовых прав граждан,
- доступность и качество оказания медпомощи населению в условиях дефицита медперсонала,
- необходимость обеспечения жильем почти 6 тыс. детей-сирот и земельными участками более 12 тыс. многодетных семей,
- соблюдения прав мобилизованных,
- полного решения в 2023 году проблемы дольщиков.
Решение этих проблем находится на контроле.
ЖКХ и общественный транспорт
Заместитель генпрокурора России потребовал дополнительных мер, направленных на обеспечение работы объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Следует проконтролировать рост тарифов на коммунальные услуги, чем были недовольны граждане.
Также он указал на то, что граждане недовольны работой общественного транспорта и качеством дорог.
Преступность
Дмитрий Демешин отметил, что в крае наблюдается рост преступности. Количество зарегистрированных особо тяжких преступлений выросло почти на половину — на 45,7%.
Больше всего возросло количество преступлений организованной группой или преступным сообществом — на 162,6%. А также особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними — на 93,9%.