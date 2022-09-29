В Алтайском крае говорят о резком росте цен на камуфляж и бронежилеты

Как сообщил депутат от КПРФ Вячеслав Лаптев, с начала объявления о частичной мобилизации резко выросли цены на спецтовары военного назначения — то, что призванные вынуждены брать с собой.
По словам депутата, солдатам выдается список вещей, в который входят термобелье, балаклавы, аптечки. Кроме того, люди за свои деньги покупают радиостанции и бронежилеты.
Виталий Снесарь отметил, что цены на данные товары правительство регионе не мониторит. Этим могут заниматься правоохранительные органы и антимонопольные службы.
«Им уже поручено привести все в порядок», — сообщил Снесарь.
Еще один вопрос коммунистов касался дополнительного обмундирования. По словам депутата Вероники Лапиной, губернатор Кемеровской области принял решение выдавать солдатам своего региона наборы вещей.
По словам Виталия Снесаря, в Алтайском крае такая возможность рассматривается, однако решения окончательное не принято. Если оно и будет, закупку обмундирования, скорее всего, проведут за счет внебюджетных средств.
А что с уже убывшими
Дискуссия на повышенных тонах развернулась вокруг условий прибывания мобилизированных солдат в Омске. Евгений Хорошилов поинтересовался, отслеживает ли регион судьбы тех, кто оказался призван. Виталий Снесарь ответил вопросом на вопрос: «Вы думаете Алтайский край может контролировать министерство обороны Российской Федерации?».
При этом вице-губернатор отметил, что такого понятия как «пересылочный пункт» не существует, а солдаты находятся в «академии тыла министерства обороны». Условия содержания там людей, которые в последние дни очень жарко обсуждаются в соцсетях, Снесарь комментировать не стал.
«Предлагаете их в гостинице „Колос“ разместить?» — парировал он.
Вероятнее всего, Евгений Хорошилов имел ввиду видео из соцсетей, на которых видно, что солдаты в Омске вынуждены спать на полу и греться на улицах у огня.