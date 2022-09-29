В Алтайском крае говорят о резком росте цен на камуфляж и бронежилеты

29 сентября в ходе сессии Алтайского краевого законодательного собрания на вопросы депутатов ответил Виталий Снесарь, заместитель губернатора края, курирующий проведение частичной мобилизации в регионе. Вопросы касались обмундирования, роста цен на самое необходимое и условий размещения солдат.

Как сообщил депутат от КПРФ Вячеслав Лаптев, с начала объявления о частичной мобилизации резко выросли цены на спецтовары военного назначения — то, что призванные вынуждены брать с собой.

По словам депутата, солдатам выдается список вещей, в который входят термобелье, балаклавы, аптечки. Кроме того, люди за свои деньги покупают радиостанции и бронежилеты.

Виталий Снесарь отметил, что цены на данные товары правительство регионе не мониторит. Этим могут заниматься правоохранительные органы и антимонопольные службы.

«Им уже поручено привести все в порядок», — сообщил Снесарь.

Еще один вопрос коммунистов касался дополнительного обмундирования. По словам депутата Вероники Лапиной, губернатор Кемеровской области принял решение выдавать солдатам своего региона наборы вещей.

По словам Виталия Снесаря, в Алтайском крае такая возможность рассматривается, однако решения окончательное не принято. Если оно и будет, закупку обмундирования, скорее всего, проведут за счет внебюджетных средств.

А что с уже убывшими

Дискуссия на повышенных тонах развернулась вокруг условий прибывания мобилизированных солдат в Омске. Евгений Хорошилов поинтересовался, отслеживает ли регион судьбы тех, кто оказался призван. Виталий Снесарь ответил вопросом на вопрос: «Вы думаете Алтайский край может контролировать министерство обороны Российской Федерации?».

При этом вице-губернатор отметил, что такого понятия как «пересылочный пункт» не существует, а солдаты находятся в «академии тыла министерства обороны». Условия содержания там людей, которые в последние дни очень жарко обсуждаются в соцсетях, Снесарь комментировать не стал.

«Предлагаете их в гостинице „Колос“ разместить?» — парировал он.

Вероятнее всего, Евгений Хорошилов имел ввиду видео из соцсетей, на которых видно, что солдаты в Омске вынуждены спать на полу и греться на улицах у огня.