Замгубернатора накричала на врачей за медленную выписку больных с коронавирусом

В Забайкалье замгубернатора по соцвопросам Аягма Ванчикова на заседании оперштаба накричала на главных врачей за переполненные стационары, сообщает « Чита.Ру ».

Под раздачу попали главврачи медучреждений и сотрудники регионального минздрава. Ванчикову не устраивают забитые больными моностационары при постоянном росте числа зараженных.

Предположительно, аудиозапись сделали 12 ноября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост. Сколько сегодня? 258 за сегодняшние сутки! Новый антирекорд! Почему в эти сутки, в ночь, КМЦ развлекались с этими пациентами, которых не знали куда везти? Почему им дали распоряжение, что эти пациенты должны оставаться на амбулаторном уровне? Почему? Потому что в стационаре сидят, просто расслабились, мониторинг ведут. Работать надо, а не мониторинг вести», — обвинила чиновница врачей в отсутствии свободных коек.

Также Ванчикова пристыдила подчиненных из числа министерских. Она подчеркнула, что накануне была на радио, где рассказала, что врачей мало и необходимо их беречь.

«Но почему вы на местах так относитесь? Почему минздрав так относится к своей работе? Почему из минздрава не выходят нормальные распоряжения вовремя?» — засыпала она вопросами.

Ванчикова пояснила, как необходимо работать с данными, чтобы понятно было, что «за этими цифрами стоит».

«Вы должны говорить конкретные вещи! На утро у меня столько, на выписку у меня будет столько, свободных будет вот столько на такой-то час. Вместо этого сидим, ПЦР до сих пор не знаем как крутить», — пристыдила она медиков.

Ранее в Башкирии глава минздрава при общении с главврачами раздала указания по выписке из больниц и поручила до обеда пересчитать всех, кого можно отправить домой.