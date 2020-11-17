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Замгубернатора накричала на врачей за медленную выписку больных с коронавирусом

В Забайкалье замгубернатора по соцвопросам Аягма Ванчикова на заседании оперштаба накричала на главных врачей за переполненные стационары, сообщает «Чита.Ру».

Замгубернатора Забайкалья рассказала врачам, как нужно выписывать больных.
Замгубернатора Забайкалья рассказала врачам, как нужно выписывать больных.
кадр из видео.

Под раздачу попали главврачи медучреждений и сотрудники регионального минздрава. Ванчикову не устраивают забитые больными моностационары при постоянном росте числа зараженных.

Предположительно, аудиозапись сделали 12 ноября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост. Сколько сегодня? 258 за сегодняшние сутки! Новый антирекорд! Почему в эти сутки, в ночь, КМЦ развлекались с этими пациентами, которых не знали куда везти? Почему им дали распоряжение, что эти пациенты должны оставаться на амбулаторном уровне? Почему? Потому что в стационаре сидят, просто расслабились, мониторинг ведут. Работать надо, а не мониторинг вести», — обвинила чиновница врачей в отсутствии свободных коек.

Также Ванчикова пристыдила подчиненных из числа министерских. Она подчеркнула, что накануне была на радио, где рассказала, что врачей мало и необходимо их беречь.

«Но почему вы на местах так относитесь? Почему минздрав так относится к своей работе? Почему из минздрава не выходят нормальные распоряжения вовремя?» — засыпала она вопросами.

Ванчикова пояснила, как необходимо работать с данными, чтобы понятно было, что «за этими цифрами стоит».

«Вы должны говорить конкретные вещи! На утро у меня столько, на выписку у меня будет столько, свободных будет вот столько на такой-то час. Вместо этого сидим, ПЦР до сих пор не знаем как крутить», — пристыдила она медиков.

Ранее в Башкирии глава минздрава при общении с главврачами раздала указания по выписке из больниц и поручила до обеда пересчитать всех, кого можно отправить домой.

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