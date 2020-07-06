Замминистра науки стала фигурантом уголовного дела на 40 млн рублей

Ранее в МВД РФ рассказали о возбуждении уголовного дела по крупному мошенничеству с бюджетными деньгами, в результате которого похитили 40 млн рублей.

По данным следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи главой коммерческой компании, получила деньги по контракту с Минобрнауки РФ. Далее заключили контракты с подконтрольными предпринимателями, которые фигурировали как субподрядчики. Эти люди, по данным МВД, не имели «намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме».

Затем заказчику представили результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществил сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве.

Помимо Лукашевич, по делу проходит глава управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, который несколько лет назад занимал должность директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки РФ.

Свою вину замминистра не признает, заявляя, что «никогда не занималась казнокрадством».

Как уточняет издание, ООО «Центр развития науки», начиная с 2014 года и по октябрь 2016 года было исполнителем девяти контрактов Минобрнауки на общую сумму более 98,91 млн рублей. Несколько контрактов в 2016 году от имени компании подписывала Лукашевич.

Центр действовал с августа 2014 года и до 7 августа 2019 года — до своей ликвидации.

Кстати, 3 июля 2020 года суд отказался арестовывать замминистра, тогда ее задержали еще на 72 часа, отмечает «МК». На тот момент официальное обвинение еще не было предъявлено.