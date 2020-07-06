Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июля 20°C
Жизнь

Замминистра науки стала фигурантом уголовного дела на 40 млн рублей

6 июля Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения для заместителя министра науки и высшего образования России Марины Лукашевич, сообщает ИА REGNUM.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Ранее в МВД РФ рассказали о возбуждении уголовного дела по крупному мошенничеству с бюджетными деньгами, в результате которого похитили 40 млн рублей.

По данным следствия, в 2016 году Лукашевич, будучи главой коммерческой компании, получила деньги по контракту с Минобрнауки РФ. Далее заключили контракты с подконтрольными предпринимателями, которые фигурировали как субподрядчики. Эти люди, по данным МВД, не имели «намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме».

Затем заказчику представили результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществил сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве.

Помимо Лукашевич, по делу проходит глава управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, который несколько лет назад занимал должность директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки РФ.

Свою вину замминистра не признает, заявляя, что «никогда не занималась казнокрадством».

Как уточняет издание, ООО «Центр развития науки», начиная с 2014 года и по октябрь 2016 года было исполнителем девяти контрактов Минобрнауки на общую сумму более 98,91 млн рублей. Несколько контрактов в 2016 году от имени компании подписывала Лукашевич.

Центр действовал с августа 2014 года и до 7 августа 2019 года — до своей ликвидации.

Кстати, 3 июля 2020 года суд отказался арестовывать замминистра, тогда ее задержали еще на 72 часа, отмечает «МК». На тот момент официальное обвинение еще не было предъявлено.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость