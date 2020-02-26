Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил, откуда в его семье 22 квартиры

У замначальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина нашли имущество, общая сумма которого составила около 60 млн рублей. На суде мужчина пояснил, что ему принадлежат только квартира и комната в общежитии, все остальное — родителям-пенсионерам.

По данным «Вести.Воронеж», в середине февраля прокуратура региона проводила проверку контроля за расходами полицейского в рамках исполнения закона о противодействии коррупции.

В ходе расследования у родителей Качкина обнаружили 31 объект недвижимости общей стоимостью 63 млн рублей. Сам же замначальник ГИБДД участвовал в сделках купли-продажи на 23,3 млн рублей от имени матери, считает прокуратура.

Доходы на покупку девяти объектов недвижимости семье Качкиных удалось подтвердить. Однако выяснить, откуда появились 50 млн рублей еще на 22 объекта, так и не удалось. Поэтому прокуроры потребовали изъять имущество в доход государства.

ГИБДД и мотоцикл. Михаил Хаустов

Между тем в России большая редкость, когда иски о «конфискации» недвижимости, денег и ценностей чиновников оканчиваются без уголовных дел. Рекорд по обращению имущества в доход государства прокуроры поставили в связи с делом полковника полиции Дмитрия Захарченко

У офицера и его родственников забрали денег и имущества на 9 млрд рублей. Большую часть этого — 8,5 млрд рублей — нашли в разной валюте при обысках у Захарченко и его родственников.