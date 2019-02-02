Заморозило. В соцсетях делятся впечатлениями о морозе до -50 градусов

На выходные 2 и 3 февраля в Алтайском крае столбик термометра будет опускаться до -50 градусов. В соцсетях делятся впечатлениями.

Жители Алтайского края с раннего утра 2 февраля выкладывают фотографии, на которых запечатлены показания термометров с низкой температурой. В Третьяковском районе похолодало до -50 градусов, сообщают подписчики Barnaul22 в ВК. В селе Новоперуново, и Тальменкое зафиксировано -48 градусов.

До -45 похолодало к 8.24 в Барнауле. К 9.00 «потеплело» до -40. Аналогичные морозы ударили и в Новосибирске.

К 8.00 утра в Горном Алтае столбик термометра поднялся до -34, но из-за ветра ощущалось как -38. Однако гости Семинского перевала не отказались от идеи покататься на лыжах.

Напомним, суровые морозы прогнозируют во многих регионах Сибири. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха будет на 12−14 градусов ниже нормы.

Суровые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, в частности — Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии и Красноярском крае.