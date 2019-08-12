Гидрометцентр предупредил о заморозках до -2 градусов

Жители Архангельской области, республики Коми и Карелия уже в ближайшие дни почувствуют приближение осени, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр. При этом в Сибири еще сохранится летняя погода.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ночные заморозки до -2 градусов ожидаются на севере Архангельской области и восточных районах Карелии. Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15−17 градусов.

В понедельник в Московской области 22 градуса тепла, 13 августа днем — до +25 градусов, 14 августа — до +26 градусов, 15 августа — до +24 выше нуля. В пятницу, 16 августа, облачно с прояснениями и до +23 градусов тепла.

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов. Ночи преимущественная температура до плюс 15−17 градусов.

Неустойчивой в начале недели обещает быть погода на юге России. В Ростовской области и Краснодарском крае в понедельник 29 градусов, а к середине недели до +35. а к выходным снова спадет — до +28. В Сочи всю неделю будет до +30.

На популярных курортах Крыма воздух прогреется до +30… +33 градусов.

На южном Урале — в Челябинской области — после 30-градусной жары температура войдет в привычную летнюю норму, днем там преимущественно до +25 градусов.

На юге Западной Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае, примерно такая же летняя погода, как и на южном Урале.