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Заморозки, дожди и мокрый снег: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае в ближайшие дни будет дождливо. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью возможны заморозки до -5 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Заморозки, иней.
Заморозки, иней.
СС0

Погода в Алтайском крае 11 сентября:

ночью:

  • +1…+6 градусов,
  • на большей части территории дожди, местами сильные дожди, гроза, в утренние часы в северных районах местами возможно с мокрым снегом,
  • ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • +8…+13 градусов,
  • на большей части территории дожди,
  • ветер северо-западный, 6−11 м/с местами порывы 12−17 м/с.

Погода в Алтайском крае 12 сентября:

ночью:

  • 0…+5 градусов, местами заморозки до -3 градусов,
  • в отдельных районах дождь,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с,

днем:

  • +7…+12 градусов,
  • в отдельных районах дождь,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с.

Погода в Алтайском крае 13 сентября:

ночью:

  • 0…+5 градусов, местами заморозки до -5 градусов,
  • преимущественно без осадков,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с.

днем:

  • +9…+14 градусов,
  • преимущественно без осадков,
  • ветер западный, 5−10 м/с.
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