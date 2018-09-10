Заморозки, дожди и мокрый снег: какой будет погода на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 11 сентября:
ночью:
- +1…+6 градусов,
- на большей части территории дожди, местами сильные дожди, гроза, в утренние часы в северных районах местами возможно с мокрым снегом,
- ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- +8…+13 градусов,
- на большей части территории дожди,
- ветер северо-западный, 6−11 м/с местами порывы 12−17 м/с.
Погода в Алтайском крае 12 сентября:
ночью:
- 0…+5 градусов, местами заморозки до -3 градусов,
- в отдельных районах дождь,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с,
днем:
- +7…+12 градусов,
- в отдельных районах дождь,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с.
Погода в Алтайском крае 13 сентября:
ночью:
- 0…+5 градусов, местами заморозки до -5 градусов,
- преимущественно без осадков,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с с усилением до 17 м/с.
днем:
- +9…+14 градусов,
- преимущественно без осадков,
- ветер западный, 5−10 м/с.