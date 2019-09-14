Заморозки и перепады температур. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

До 15 сентября в Алтайском крае ожидают заморозки до -3 градусов, сообщает региональный ЦГМС. На протяжении недели прогнозируют небольшие дожди и ветреную погоду.

В течение периода средняя температура воздуха ожидается +8…+19. Ночью столбик термометра будет показывать +6…+11, а днем +16…+21. Осадки будут слабыми.

Днем 14 сентября будет +13…+18 градусов, в южных районах небольшие дожди, в утренние часы местами туманы ветер юго-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

15 сентября ночью температура воздуха упадет до +3…+8, местами заморозки до -2, а днем потеплеет до +16…+21. В северных и восточных районах пройдут небольшие дожди, в утренние часы местами туманы, ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

16 сентября в ночные часы будет +6…+11, в предгорных районах +1, а светлое время суток +19… +24. Днем не будет дождя, утром ожидают туманы, ветер южный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

По прогнозам Росгидромета, погода в первый месяц осени в регионе обойдется без аномалий.