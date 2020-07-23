Заморский жених по имени Вальтер вскружил голову пенсионерке из Барнаула и не приехал

64-летняя женщина сообщила, что долгое время переписывалась с иностранцем, с которым познакомилась на сайте знакомств.
«Мужчина входил в доверие к заявительнице, рассказывая о своей жизни и мечтая связать судьбу с русской женщиной. Через некоторое время „жених“ решил перейти от слов к действиям и заявил о намерении переехать в краевую столицу», — рассказали в ведомстве.
Мужчина попросил у «возлюбленной» 50 тыс. рублей для оформления необходимых документов. Женщина перевела ему деньги и стала готовиться к встрече.
Однако «рыцарь» перестал отвечать на сообщения и удалил страницу в социальной сети. В полиции возбудили дело по факту мошенничества.
В МВД в очередной раз призвали граждан к внимательности и подозрительности, чтобы не переводить деньги всем подряд. Особенную осторожность следует проявить при онлайн-знакомствах — там везде расставлены удочки аферистов.
Напомним, ранее жительницу Бийска осудили за обман ухажеров на сайте знакомств — девушке якобы не хватало денег и ухажеры помогали ей.