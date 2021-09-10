10 сентября 15°C
﻿
Жизнь
63

Зампред Общественной палаты Алтайского края — о вытрезвителях: «Принять закон мало — надо, чтобы не нарушали права»

С 1 января в России вступил в силу закон, который предусматривает возрождение в стране вытрезвителей. Создавать эти заведения предстоит регионам — и, как уже сообщал altapress.ru, региональный законопроект планируется подготовить в конце 2021 года. Однако Василий Куц, зампред Общественной палаты Алтайского края, считает: перед принятием в крае своего закона нужно всесторонне обсудить подходы с широким кругом экспертов.

Василий Куц, зампредседателя Общественной палаты Алтайского края.
Василий Куц, зампредседателя Общественной палаты Алтайского края.
Фото Дмитрия Лямзина

Василий Куц рассказал, что Общественная палата Алтайского края предложила обсудить подходы к законопроекту на своей площадке и получила согласие в отделе регионального законотворчества администрации губернатора и правительства региона .

«Тема социально важная. Принять закон — это одно, но надо договориться, как будет устроена система, какие будут правила, кто должен забирать людей, какова должна быть культура этой деятельности? Общественная плата намерена выступить площадкой для обсуждения и согласования интересов разных групп. Тема эта межведомственная, интерес к теме есть и у МВД, и у минздрава, и в определенной степени у минсоцзащиты, — объяснил Василий Куц.

Принять закон мало, считает собеседник altapress.ru. Нужно проработать многие детали. А на сегодня неясно даже, готовы ли ведомства в этой сфере работать — ведь нужны будут автомобили, чтобы забирать тех, кто злоупотребил спиртным, и специалисты, которые их будут обслуживать уже в вытрезвителе. Нет окончательной ясности пока и в том, какому ведомству будут подчиняться вытрезвители и кто будет контролировать их работу.

«Наша задача — не навредить обществу. Чтобы права человека, пусть даже злоупотребившего спиртным, не нарушались. Если сам он не нарушает законов и правил, а его состояние не угрожает его жизни, нужно ли его отправлять в вытрезвитель», — размышляет зампред краевой Общественной палаты.

В настоящий момент ни один регион страны не принял своего закона о вытрезвителях. Мозговой штурм на площадке палаты намечен на вторую половину 2021 года.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость