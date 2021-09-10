С 1 января в России вступил в силу закон, который предусматривает возрождение в стране вытрезвителей. Создавать эти заведения предстоит регионам — и, как уже сообщал altapress.ru, региональный законопроект планируется подготовить в конце 2021 года. Однако Василий Куц, зампред Общественной палаты Алтайского края, считает: перед принятием в крае своего закона нужно всесторонне обсудить подходы с широким кругом экспертов.

Василий Куц , зампредседателя Общественной палаты Алтайского края. Фото Дмитрия Лямзина

Василий Куц рассказал, что Общественная палата Алтайского края предложила обсудить подходы к законопроекту на своей площадке и получила согласие в отделе регионального законотворчества администрации губернатора и правительства региона .

«Тема социально важная. Принять закон — это одно, но надо договориться, как будет устроена система, какие будут правила, кто должен забирать людей, какова должна быть культура этой деятельности? Общественная плата намерена выступить площадкой для обсуждения и согласования интересов разных групп. Тема эта межведомственная, интерес к теме есть и у МВД, и у минздрава, и в определенной степени у минсоцзащиты, — объяснил Василий Куц.

Принять закон мало, считает собеседник altapress.ru. Нужно проработать многие детали. А на сегодня неясно даже, готовы ли ведомства в этой сфере работать — ведь нужны будут автомобили, чтобы забирать тех, кто злоупотребил спиртным, и специалисты, которые их будут обслуживать уже в вытрезвителе. Нет окончательной ясности пока и в том, какому ведомству будут подчиняться вытрезвители и кто будет контролировать их работу.

«Наша задача — не навредить обществу. Чтобы права человека, пусть даже злоупотребившего спиртным, не нарушались. Если сам он не нарушает законов и правил, а его состояние не угрожает его жизни, нужно ли его отправлять в вытрезвитель», — размышляет зампред краевой Общественной палаты.

В настоящий момент ни один регион страны не принял своего закона о вытрезвителях. Мозговой штурм на площадке палаты намечен на вторую половину 2021 года.