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Зампред Общественной палаты края: когда и как начнут восстанавливать самый большой в Барнауле парк

Эскизный проект самого большого в Барнауле парка Юбилейный одобрили на заседании Общественной палаты Алтайского края (ОПАК). Каким станет это место отдыха? Почему общественники подключились к восстановлению парка и какие принципы заложены в проект? Об этом мы поговорили с Василием Куцом, заместителем председателя краевой Общественной палаты и руководителем рабочей группы палаты по развитию зеленых зон.

Василий Куц, зампредседателя Общественной палаты Алтайского края.
Василий Куц, зампредседателя Общественной палаты Алтайского края.
Фото Дмитрия Лямзина

В общественный совет парка еще в начале года вошли несколько членов экологической комиссии палаты, возглавила совет Любовь Бельдеева — консультант-эксперт ОПАК. И будущее Юбилейного обсуждали очень широко — только в стратегической сессии, прошедшей нынешним летом, приняли участие больше 100 барнаульцев.

По словам Василия Куца, зеленые зоны в городах — одно из направлений работы палаты, и это понятно: в обществе есть запрос на формирование комфортной среды проживания. В палате создали рабочую группу по развитию зеленых зон — она нужна, чтобы предоставить площадку для обсуждения проектов и подходов к возрождению парков.

Ранее altapress.ru уже рассказывал о подходе, которого придерживаются в краевой Общественной палате (ссылка на предыдущий текст): парки должны стать не просто зелеными зонами, но также территорией для саморазвития человека и здорового образа жизни. Наш собеседник объяснил, почему это было принято.

Василий Куц,
зампред Общественной палаты Алтайского края:

— Помните, как мы осуждали вопросы развития спорта в Алтайском крае? Палата провела заседание в Парке спорта. Мы пригласили министра спорта, пообщались. Говорили о том, как вовлекать людей в здоровый образ жизни. В этом смысле спорт — это следствие здорового общества. Мы радуемся победами наших спортсменов, гордимся ими. А с чего они начинаются? С физкультуры.

Уверен, что парки должны создавать для этого условия. Человек появился на свет, родители отвели его в парк. Он подрастает, видит — люди бегают, ходят с палками, занимаются лыжами, ездят на велосипеде. И он сам приобщается к этому. Создавая условия для здорового образа жизни, мы создаем условия и для будущих спортивных побед.

Этот подход поддержали барнаульцы в ходе интернет-опроса и он был учтен при подготовке эскизного проекта Юбилейного. На обсуждение Общественной палаты его представили в конце августа.

И вот теперь решено: благоустройство Юбилейного начнется в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». В основе концепции восстановления парка — сочетание природных ландшафтов и территорий для занятия физкультурой и спортом. Иначе говоря, парк будет многофункциональным.

На первом этапе будут восстановлены центральные аллеи. В дальнейшем здесь появятся современные детские игровые и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, экстрим-парк, амфитеатр, беседки и места для выгула собак.

По словам Василия Куца, палат и в дальнейшем намерена широко привлекать к разработке проектов восстановления парков общественность.

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