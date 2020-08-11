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Жизнь

Зампредседателя Алтайского краевого суда проводили в почетную отставку

10 августа коллектив Алтайского краевого суда собрался, чтобы торжественно проводить зампредседателя Владимира Городова в отставку. Об этом говорится на сайте суда.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

Полномочия судьи высшая квалификационная коллегия прекратила еще в мае. 10 августа он окончательно покинул свой пост.

Владимир Городов проработал в судебной системе более 27 лет, пройдя путь от судьи Ленинского районного суда до заместителя председателя Алтайского краевого суда, входил в состав президиума.

За многолетнее образцовое исполнение служебных обязанностей награжден медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, Почетной грамотой судейского сообщества Алтайского края.

«В адрес Владимира Николаевича прозвучало много добрых слов и пожеланий, слов благодарности и признательности за добросовестную деятельность. Коллектив суда пожелал В.Н. Городову крепкого здоровья, успехов во всех делах и дальнейшей активной, интересной жизни», — отметили в пресс-службе суда.

В ответ Городов также поблагодарил коллег и пожелал успехов в деле служения правосудию.

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