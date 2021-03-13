Замужняя китаянка внезапно узнала, что она не совсем женщина

Девушка вывихнула лодыжку и попала на обследование в госпиталь. Во время этого обследования врачи выяснили, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. Однако у Пинпин есть мужская Y-хромосома, то есть генетически она является мужчиной.
Врачи также не смогли найти скрытые мужские гениталии в ее теле. Специалисты предположили, что они «деградировали». Детальное обследование показало, что у Пинпин имеется врожденное заболевание, которое могло возникнуть из-за близкородственного брака в ее семье.