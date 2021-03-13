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Жизнь

Замужняя китаянка внезапно узнала, что она не совсем женщина

25-летняя Пинпин всю жизнь считала себя женщиной и в прошлом году вышла замуж. При этом у нее никогда не было менструаций, и она не смогла забеременеть после свадьбы. Попав в больницу, она узнала, что имеет мужскую хромосому, пишет НТВ.

Женщина, грудь.
Женщина, грудь.
СС0

Девушка вывихнула лодыжку и попала на обследование в госпиталь. Во время этого обследования врачи выяснили, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. Однако у Пинпин есть мужская Y-хромосома, то есть генетически она является мужчиной.

Врачи также не смогли найти скрытые мужские гениталии в ее теле. Специалисты предположили, что они «деградировали». Детальное обследование показало, что у Пинпин имеется врожденное заболевание, которое могло возникнуть из-за близкородственного брака в ее семье.

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