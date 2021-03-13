Замужняя китаянка внезапно узнала, что она не совсем женщина

25-летняя Пинпин всю жизнь считала себя женщиной и в прошлом году вышла замуж. При этом у нее никогда не было менструаций, и она не смогла забеременеть после свадьбы. Попав в больницу, она узнала, что имеет мужскую хромосому, пишет НТВ.