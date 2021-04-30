Занавес. США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. МИД РФ язвительно ответил в Facebook

Посольство США в России с 12 мая прекратит обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение миссии.

Теперь в предлагаемые консульские услуги включены только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти.

На сайте миссии отмечается, что прекращение выдачи виз связано с намерением российского правительства запретить им нанимать иностранных граждан в любом качестве.

Российский МИД написал язвительный ответ в Facebook. Одна из цитат:

— В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать.

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