Занавес. США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России. МИД РФ язвительно ответил в Facebook

Теперь в предлагаемые консульские услуги включены только экстренные для граждан США и очень ограниченное количество иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти.
На сайте миссии отмечается, что прекращение выдачи виз связано с намерением российского правительства запретить им нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Российский МИД написал язвительный ответ в Facebook. Одна из цитат:
— В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать.
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