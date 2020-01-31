Занесенные снегом алтайские села будут откапывать новосибирские спасатели

По его словам, договоренность о переброске специалистов Сибирского спасательного центра уже есть.
Работать новосибирские спасатели в случае необходимости будут в южной части края — Рубцовском, Третьяковском, Змеиногорском районах. Нынешней зимой здесь выпало больше всего снега.
Чтобы оперативно расчистить подъезды к занесённым сёлам Трктьяковского района к местным спасателям присоединились их коллеги из Барнаула.
Всего в район было переброшено восемь человек и четыре единицы техники. На прибывшем снегоболотоходе из сел вывозили больных и беременных.
В условиях бездорожья на такой технике можно одновременно перевозить 12 человек и 350 кг груза.
31 января в пострадавших от снежной стихии районах работает выездной состав правительства во главе с губернатором Виктором Томенко.
Они уже побывали в Рубцовске, Горняке и Третьяковском районе. На очереди — Змеиногорский район, где самые существенные в нынешнем году снегозапасы.
Часть местных сел долгое время оставались отрезанными от «большой земли».