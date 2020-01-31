Занесенные снегом алтайские села будут откапывать новосибирские спасатели

Группировку сил спасателей в случае ухудшения погодной ситуации планируется усилить новосибирскими спасателями. Об этом 31 января во время выезда в Третьяковский район сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Спасатели на Алтае борются с последствиями снежной стихии.

По его словам, договоренность о переброске специалистов Сибирского спасательного центра уже есть.

Работать новосибирские спасатели в случае необходимости будут в южной части края — Рубцовском, Третьяковском, Змеиногорском районах. Нынешней зимой здесь выпало больше всего снега.

Чтобы оперативно расчистить подъезды к занесённым сёлам Трктьяковского района к местным спасателям присоединились их коллеги из Барнаула.

Всего в район было переброшено восемь человек и четыре единицы техники. На прибывшем снегоболотоходе из сел вывозили больных и беременных.

В условиях бездорожья на такой технике можно одновременно перевозить 12 человек и 350 кг груза.

31 января в пострадавших от снежной стихии районах работает выездной состав правительства во главе с губернатором Виктором Томенко.

Губернатор Виктор Томенко проверяет , как чистят снег в Рубцовске. Антон Федотов/altairegion22.ru. Губернатор Виктор Томенко проверяет , как чистят снег в Рубцовске. Антон Федотов/altairegion22.ru. Губернатор Виктор Томенко проверяет , как чистят снег в Рубцовске. Антон Федотов/altairegion22.ru. Губернатор Виктор Томенко проверяет , как чистят снег в Рубцовске. Антон Федотов/altairegion22.ru. Губернатор Виктор Томенко проверяет , как чистят снег в Рубцовске. Антон Федотов/altairegion22.ru.

Они уже побывали в Рубцовске, Горняке и Третьяковском районе. На очереди — Змеиногорский район, где самые существенные в нынешнем году снегозапасы.

Часть местных сел долгое время оставались отрезанными от «большой земли».