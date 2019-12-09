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Занимательный квест для всех: как прошла «Зеленая суббота»

30 ноября с 12:00 до 19:00 в атриуме ТРЦ Galaxy (пр. Строителей, 117) прошел праздник «Зеленая суббота» от АО «Росельхозбанк». Жилье в ипотеку под низкий процент*, выгодные условия от агентств недвижимости и застройщика «ВИРА-Строй», а еще — занимательный квест, игры и подарки от партнеров события.

Праздник «Зеленая суббота» от АО «Росельхозбанк»
Праздник «Зеленая суббота» от АО «Росельхозбанк»
Фото: Дмитрий Лямзин

В этот день для всех гостей «Зеленой субботы» действовала специальная сниженная ставка от 4,7% годовых* на ипотечное кредитование, скидка 10 000 рублей** на услуги агентств недвижимости, спецпредложение от страховой компании «РЕСО-Гарантия» и строительной компании «ВИРА-Строй». Познакомившись со всеми предложениями компаний-партнеров гости могли принять участие в розыгрыше фирменных подарков от АО «Россельхозбанк». Для самых маленьких участников работала анимационная площадка, творческие мастер-классы и бесплатный аквагрим.

Кроме того, в рамках «Зеленой субботы» прошли лекции по интерьерным решениям и полезные лайфхаки для дома. Анастасия Перепиличенко, архитектор и дизайнер интерьеров, рассказала про интересные решения для дизайна квартиры-студии, с чего начинается ремонт в новостройке, поделилась опытом работы с подрядчиками строительных организаций. Бэлла Качехина, представитель компании «Российский кафель», рассказала про ремонт в ванной комнате: как сделать его красиво, качественно и недорого.

В завершение АО «Россельхозбанк» разыграл призы среди самых активных участников «Зеленой субботы» и подарил всем гостям события выступление популярной барнаульской группы.

*Подробнее о ключевых ставках и условиях предоставления ипотечного кредитования читайте на официальном сайте «Россельхозбанка».
**Скидка действует только на договор, заключенный в день мероприятия. Подробные условия предоставления скидки и перечень услуг, на которые она распространяется, уточняйте у менеджеров агентств.
*** АО «Россельхозбанк». Лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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