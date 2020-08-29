«Занятие любимым делом дает силы»: барнаульская ремесленница рассказала о том, как пришла к своей мечте

Вдохновение способно перевернуть жизнь и дать толчок для того, чтобы начать собственное дело. Например, стать ремесленником. Так произошло с жительницей Барнаула Юлией Воронцовой. О своей истории она рассказала altapress.ru.

— Юлия , Вы являетесь активным предпринимателем , участвуете в различных выставках и во всех крупных городских мероприятиях , о Вас часто пишут алтайские СМИ. Расскажите , как Вы стали ремесленницей и начали пробовать себя на этой стезе?

— Идея ручного труда пришла к нам с мужем, когда мы отдыхали в Юго-Восточной Азии. Мой супруг на балконе увидел стул, который его вдохновил. Он тайно снял мерки и по возвращении в Барнаул изготовил такой же. Кстати, этот стул по сей день стоит у нас на даче в домике на втором этаже.

После этого мы начали понемногу изготавливать ручные изделия, сувениры на удачу, активно использовали восточную тематику. Затем стали активно использовать китайские иероглифы, консультировались с лингвистами, чтобы продукция была со смыслами и не были допущены нелепые ошибки в написании. Также мы начали делать магниты.

Свою продукцию мы выставляли на городских ярмарках, начали принимать участие в городских мероприятиях.

Юлия Воронцова. vk.com/juliavoro.

— Но затем захотелось масштаба?

— Да, в итоге мы купили лазерное оборудование, освоили программное обеспечение. Уже после этого начали закупать и древесину.

В итоге сейчас мы сами ее сушим, у нас есть даже небольшая пилорама. Постепенно расширялась тематика нашей продукции. Мы делаем сувениры с видами Алтая, Барнаула, есть сувениры с флорой и фауной.

Сейчас нам все больше интересна храмовая тематика. Мы очень хотим получить благословение епархии, чтобы прихожане церквей имели возможность приобретать наши изделия.

Сувениры Юлии Воронцовой. vk.com/juliavoro.

— Судя по тому , что Вы говорите о своем оборудовании , получается , что Вы освоили полный производственный цикл.

— Я серьезно погрузилась во все нюансы. Например, когда я проходила обучение по губернаторской программе, то писала бизнес-план о реорганизации мастерской во всех деталях.

— Вы говорите , что изначально вдохновились Азией , сейчас обращаетесь к церковной тематике. То есть творчество для Вас всегда было наполнено духовным смыслом?

— Конечно, изначально и по сей день ваше ремесло имеет духовную составляющую. Интерес к этому у нас проснулся на Востоке. Кроме того, я и мой муж активно обращаемся к нашему прошлому. Наши прадеды и деды занимались ручным трудом, были мастеровыми людьми.

Поэтому то, к чему мы пришли, во многом, наверное, завязано на генной памяти.

Юлия Воронцова. vk.com/juliavoro.

— А какое у Вас образование?

— По первому образованию я менеджер-экскурсовод, по второму — маркетолог. Затем также прошла повышение квалификации по предпринимательству.

Могу сказать, что все это мне очень помогло в том деле, которым мы сейчас занимаемся. Те же экономические знания просто необходимы. В этом отношении я стремлюсь максимально расширять свой кругозор, вхожу в различные бизнес-сообщества Алтайского края, постоянно образовываюсь, получаю знания, как увеличить масштаб производства, правильно инвестировать.

— Часто участвуете в краевых мероприятиях?

— Да, стараемся не пропускать ничего. Мы дружим с Алтайтурцентром, принимаем участие в таких знаковых событиях, как Алтайская зимовка, Цветение маральника, АТР и активно делаем тематическую продукцию под эти мероприятия.

Сувениры Юлии Воронцовой. vk.com/juliavoro.

— Не секрет , что бизнес довольно серьезно пострадал в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Впрочем , для предпринимателей были предложены меры поддержки со стороны государства.

— Да, мы, например, получили субсидию. Это стало для нас подспорьем. При этом, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, мы думаем о расширении.

Есть много идей, которые бы хотелось реализовать. Очень хотим открыть свой магазин. У нас есть павильон на набережной, но это сезонная история. Поэтому хотелось бы организовать более капитальное место.

— Совсем скоро Барнаул будет отмечать свое 290-летие. Что пожелаете городу и его жителям?

— Хотелось бы пожелать всем быть верными своей мечте, невзирая на какие-то неблагоприятные условия. Я уверена, порой нужно отключить мозг и слушать свое сердце.

Ведь без огня внутри, без порыва, который заставляет нас рано вставать утром и поздно ложиться вечером, нельзя. Не все сводится к деньгам и пресловутой монетизации.

Силы дает только занятие любимым делом. Мне в этом отношении повезло. У нас семейный бизнес, в котором задействованы все самые близкие мне люди.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.