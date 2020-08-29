«Занятие любимым делом дает силы»: барнаульская ремесленница рассказала о том, как пришла к своей мечте

— Юлия, Вы являетесь активным предпринимателем, участвуете в различных выставках и во всех крупных городских мероприятиях, о Вас часто пишут алтайские СМИ. Расскажите, как Вы стали ремесленницей и начали пробовать себя на этой стезе?
— Идея ручного труда пришла к нам с мужем, когда мы отдыхали в Юго-Восточной Азии. Мой супруг на балконе увидел стул, который его вдохновил. Он тайно снял мерки и по возвращении в Барнаул изготовил такой же. Кстати, этот стул по сей день стоит у нас на даче в домике на втором этаже.
После этого мы начали понемногу изготавливать ручные изделия, сувениры на удачу, активно использовали восточную тематику. Затем стали активно использовать китайские иероглифы, консультировались с лингвистами, чтобы продукция была со смыслами и не были допущены нелепые ошибки в написании. Также мы начали делать магниты.
Свою продукцию мы выставляли на городских ярмарках, начали принимать участие в городских мероприятиях.
— Но затем захотелось масштаба?
— Да, в итоге мы купили лазерное оборудование, освоили программное обеспечение. Уже после этого начали закупать и древесину.
В итоге сейчас мы сами ее сушим, у нас есть даже небольшая пилорама. Постепенно расширялась тематика нашей продукции. Мы делаем сувениры с видами Алтая, Барнаула, есть сувениры с флорой и фауной.
Сейчас нам все больше интересна храмовая тематика. Мы очень хотим получить благословение епархии, чтобы прихожане церквей имели возможность приобретать наши изделия.
— Судя по тому, что Вы говорите о своем оборудовании, получается, что Вы освоили полный производственный цикл.
— Я серьезно погрузилась во все нюансы. Например, когда я проходила обучение по губернаторской программе, то писала бизнес-план о реорганизации мастерской во всех деталях.
— Вы говорите, что изначально вдохновились Азией, сейчас обращаетесь к церковной тематике. То есть творчество для Вас всегда было наполнено духовным смыслом?
— Конечно, изначально и по сей день ваше ремесло имеет духовную составляющую. Интерес к этому у нас проснулся на Востоке. Кроме того, я и мой муж активно обращаемся к нашему прошлому. Наши прадеды и деды занимались ручным трудом, были мастеровыми людьми.
Поэтому то, к чему мы пришли, во многом, наверное, завязано на генной памяти.
— А какое у Вас образование?
— По первому образованию я менеджер-экскурсовод, по второму — маркетолог. Затем также прошла повышение квалификации по предпринимательству.
Могу сказать, что все это мне очень помогло в том деле, которым мы сейчас занимаемся. Те же экономические знания просто необходимы. В этом отношении я стремлюсь максимально расширять свой кругозор, вхожу в различные бизнес-сообщества Алтайского края, постоянно образовываюсь, получаю знания, как увеличить масштаб производства, правильно инвестировать.
— Часто участвуете в краевых мероприятиях?
— Да, стараемся не пропускать ничего. Мы дружим с Алтайтурцентром, принимаем участие в таких знаковых событиях, как Алтайская зимовка, Цветение маральника, АТР и активно делаем тематическую продукцию под эти мероприятия.
— Не секрет, что бизнес довольно серьезно пострадал в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Впрочем, для предпринимателей были предложены меры поддержки со стороны государства.
— Да, мы, например, получили субсидию. Это стало для нас подспорьем. При этом, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, мы думаем о расширении.
Есть много идей, которые бы хотелось реализовать. Очень хотим открыть свой магазин. У нас есть павильон на набережной, но это сезонная история. Поэтому хотелось бы организовать более капитальное место.
— Совсем скоро Барнаул будет отмечать свое 290-летие. Что пожелаете городу и его жителям?
— Хотелось бы пожелать всем быть верными своей мечте, невзирая на какие-то неблагоприятные условия. Я уверена, порой нужно отключить мозг и слушать свое сердце.
Ведь без огня внутри, без порыва, который заставляет нас рано вставать утром и поздно ложиться вечером, нельзя. Не все сводится к деньгам и пресловутой монетизации.
Силы дает только занятие любимым делом. Мне в этом отношении повезло. У нас семейный бизнес, в котором задействованы все самые близкие мне люди.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.