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Жизнь

Запах гнили от еды, появившийся после ковида, заставил британку похудеть

После того, как жительница Британии Сара Говье из города Уитстабл, графство Кент, перенесла коронавирусную инфекцию, она стала ощущать странный запах и вкус пищи, вызывающие отторжение. Об этом, ссылаясь на публикацию в Daily Record сообщает портал anews.com.

Еда.
Еда.
unsplash.com

Так, любимая еда стала ощущаться 44-летней Сарой, как испортившаяся, а мясо на вкус начало походить на мыло или духи.

Ранее проявления последствия болезни были немного другие. Сначала женщина вообще потеряла обоняние и вкус. Спустя несколько месяцев симптомы прошли, но на их место пришли другие — искажение их искажение.

Еда.
Еда.
unsplash.com

Помимо мяса, странный вкус появился у зубной пасты. Он стал похож скорее на бензин, нежели на мяту. А кофе приобрел аромат машинного выхлопа или сигаретного дыма.

«Прежде чем поесть я тщательно обнюхиваю все блюда. Мне кажется, будто я некое дикое животное», — отмечает Сара.

Стейк. Мясо.
Стейк. Мясо.
СС0

Повезло лишь с сыром, креветками и авокадо. Их вкус и запах для Сары не поменялся. Но она всерьез обеспокоена, что такой ограниченный рацион может быстро надоесть. Женщина за несколько месяцев уже потеряла несколько килограммов.

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