Запах гнили от еды, появившийся после ковида, заставил британку похудеть

Так, любимая еда стала ощущаться 44-летней Сарой, как испортившаяся, а мясо на вкус начало походить на мыло или духи.
Ранее проявления последствия болезни были немного другие. Сначала женщина вообще потеряла обоняние и вкус. Спустя несколько месяцев симптомы прошли, но на их место пришли другие — искажение их искажение.
Помимо мяса, странный вкус появился у зубной пасты. Он стал похож скорее на бензин, нежели на мяту. А кофе приобрел аромат машинного выхлопа или сигаретного дыма.
«Прежде чем поесть я тщательно обнюхиваю все блюда. Мне кажется, будто я некое дикое животное», — отмечает Сара.
Повезло лишь с сыром, креветками и авокадо. Их вкус и запах для Сары не поменялся. Но она всерьез обеспокоена, что такой ограниченный рацион может быстро надоесть. Женщина за несколько месяцев уже потеряла несколько килограммов.