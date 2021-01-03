Запах гнили от еды, появившийся после ковида, заставил британку похудеть

После того, как жительница Британии Сара Говье из города Уитстабл, графство Кент, перенесла коронавирусную инфекцию, она стала ощущать странный запах и вкус пищи, вызывающие отторжение. Об этом, ссылаясь на публикацию в Daily Record сообщает портал anews.com .

Так, любимая еда стала ощущаться 44-летней Сарой, как испортившаяся, а мясо на вкус начало походить на мыло или духи.

Ранее проявления последствия болезни были немного другие. Сначала женщина вообще потеряла обоняние и вкус. Спустя несколько месяцев симптомы прошли, но на их место пришли другие — искажение их искажение.

Еда. unsplash.com

Помимо мяса, странный вкус появился у зубной пасты. Он стал похож скорее на бензин, нежели на мяту. А кофе приобрел аромат машинного выхлопа или сигаретного дыма.

«Прежде чем поесть я тщательно обнюхиваю все блюда. Мне кажется, будто я некое дикое животное», — отмечает Сара.

Стейк. Мясо. СС0

Повезло лишь с сыром, креветками и авокадо. Их вкус и запах для Сары не поменялся. Но она всерьез обеспокоена, что такой ограниченный рацион может быстро надоесть. Женщина за несколько месяцев уже потеряла несколько килограммов.