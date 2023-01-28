28 января
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Жизнь

Запахло весной. Синоптики рассказали о плюсовой температуре в Алтайском крае на выходных

Выходные с 28 по 29 января будут похожи на весну. О погоде в Алтайском крае сообщил региональный Гидрометцентр.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае 28 января

Температура днем в Алтайском крае будет от -5 от -10 градусов, местами запахнет весной и будет от -4 до +1 градуса. Преимущественно без осадков, местами метели.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Алтайском крае 29 января

Температура днем будет от -4 до -9 градусов, в предгорьях местами до +1. Преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, метели.

Ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле 28 января

Температура от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 6−11 м/с, порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле 29 января

Температура от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, 4−9 м/с.

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