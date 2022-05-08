Запахло жареным: эксперты рассказали, как любят проводить майские праздники жители Барнаула

Жители Барнаула стали чаще заказывать шашлыки на дом. По данным экспертов сервиса «Авито. Услуги» данный показатель на 15% увеличился по сравнению с тем же периодом 2021 года. О том, какие еще услуги по мнению аналитиков стали популярными среди населения краевой столицы в этом году — читайте в материале altapress.ru.

Аппетитные выходные

По данным «Авито. Услуг» в Барнауле вырос не только спрос на доставку готового шашлыка, но и на услуги шашлычников. Этой весной горожане в три раза чаще обращались к компаниям и частным предпринимателям, готовым приготовить и привезти мясное лакомство на всю компанию.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Во время майских праздников также вырос спрос на услуги профессиональных шашлычников — их россияне ищут на «Авито», если не готовы тратить время на самостоятельное приготовление. Такие специалисты приезжают со всем необходимым оборудованием, углями и заранее заготовленными продуктами. Спрос по стране на такие услуги вырос сразу на 30% год к году и на 36% по сравнению с началом весны. Предложений от исполнителей год к году стало больше на 30%.

Заботы по приготовлению майских шашлыков все чаще делегируют специалистам во многих городах России: например, в Волгограде (+140%), Ижевске (+136%), Хабаровске (+113%) и Челябинске (+83%). А жители столицы обращались за услугами шашлычников на 74% чаще.

С легким паром

Посещение бани во время майских праздников остается традицией для многих жителей в Барнауле — востребованность услуг по аренде бани на выходные увеличилась на 207% в сравнении с прошлым годом. В то же время количество предложений по организации парения и аренде бань и саун выросло на 36%.

Веники для бани. открытые источники

На «Авито. Услугах» на майских праздниках пользователи ищут как деревянные бани с купелью, так и отдельные домики на большую компанию с бассейном, беседкой и комнатами отдыха. Также россияне, у которые есть своя баня или сауна на участке, обращались за услугами банщиков на выезд — такие мастера привозят с собой веники и подбирают индивидуальную программу парения.

Большой улов

На майских праздниках также выросла популярность услуг по организации рыбалки. Количество объявлений от профессиональных рыбаков в Барнауле к началу майских праздников увеличилось сразу в четыре раза. Некоторые предоставляют не только лодку в аренду, но и все необходимое оборудование, удочки и приманку. Также можно забронировать рыболовный тур на несколько дней с проживанием в палатке или гостинице на берегу водоема.

Рыбалка. Pixabay.com.

Во время майских праздников в Барнауле также вырос спрос на аренду катера на 111% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложений на платформе за это время стало на 225% больше