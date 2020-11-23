Запас терпения. Почему конкурсантов #Фабрикибизнесидей заставили стоять на гвоздях

Региональный центр « Мой бизнес » подготовил новое испытание для своих конкурсантов. К начинающим предпринимателям пришел Станислав Яковенко, владелец сети My BodyTec и заставил их стоять на гвоздях. Как это было — в репортаже altapress.ru.

Острая боль и поиск состояния

Первое испытание для молодежи — продержаться минуту на гвоздях. «На самых настоящих, это вам не аппликатор» — отмечает Яковенко.

Ментор рассказывает, что это задание позволяет выявить готовность людей к трудностям бизнеса. Ведь нередко случается так, что занимаясь своим делом испытываешь такую боль, что хочется закричать, все бросить и убежать подальше.

Станислав Яковенко,

ментор:

— Эта аскеза (упраженение — прим. altapress.ru) позволяет понять, насколько вы готовы терпеть боль. Предпринимательство, конечно, состоит не только из боли. Но, поверьте, ее там немало. Сегодня каждый из вас поймет, какой у него есть запас терпения — физический и психологический.

Станислав Яковенко , владелец сети My BodyTec. Дмитрий Лямзин

С заданием молодые люди справлялись по-разному. Кто-то стоял спокойно и думал о своем, кто-то пел песни, чтобы отвлечься, а кто-то попросил ментора рассказать какую-нибудь историю, чтобы на время забыть о боли.

Станислав Яковенко,

ментор:

— У каждого — своя стратегия преодоления боли, и сейчас вы открываете для себя наиболее эффективное решение проблемы. Для предпринимателя полезно знать свое внутреннее состояние. Это готовый инструмент, который позволит в трудной ситуации справиться с эмоциями.

Почему важно быть первым

Реакция у каждого была своя: у одних после испытания тряслись ноги, другим было тяжело дышать, у кого-то на первых секундах даже потекли слезы. Вот несколько реплик конкурсантов:

«Больно, неожиданно больно».

«Адская боль, стопы болят».

«Боль очень долгая, не прекращающаяся — ничего подобного прежде не испытывал».

Тем не менее, испытание прошли все. Молодые предприниматели поддерживали друг друга, аплодировали. Конкурсанты почувствовали «групповую динамику» — отмечает Яковенко, что позволило каждому перетерпеть боль. Особое значение играет живой пример: первый, кто встал на гвозди, смог справится с задачей, тем самым показав, что здесь нет ничего невозможного.

Станислав Яковенко,

ментор:

— Если бы первый не простоял, групповой динамики не получилось бы. Очень важно, кто выйдет первым. Если бы вышел парень, который затем бы сдался, или вообще заплакал — уверяю, половина не прошла бы испытание. Но здесь был положительный пример.

Всем утерла нос

Лучший результат показала Елизавета Подолкина, ей удалось простоять на гвоздях две минуты. Она не собиралась останавливаться на достигнутом, но ментор сказал, что «уже и так всем утерла нос» и помог Елизавете сойти с гвоздей.

Девушка отмечает, что справиться с заданием сможет каждый, хотя это и очень неприятно. Она добавляет, что важно перетерпеть «пиковый момент», после которого обязательно станет легче.

Конкурсантов #Фабрикибизнесидей заставили стоять на гвоздях. Дмитрий Лямзин

Елизавета Подолкина,

конкурсантка:

— Нужно найти что-то такое, что поможет отвлечься, переключить внимание с боли. У каждой из нас есть свои способы отрегулировать эмоции, боль, страхи. Главное — понять общий принцип: боль и все переживания — лишь состояния, из которого можно выйти.

У вас 15 минут — делайте , что хотите

Второе испытание таковым даже сложно назвать. Яковенко дал 15 минут конкурсантам, в течение которых они должны получить для себя «максимум пользы» в спортивном зале.

Станислав Яковенко,

ментор:

— Сейчас предпринимательство — использование ресурсов. Вы попадаете в разные ситуации, локации, и настоящий предприниматель должен из любой такой локации взять максимум пользы для себя.

Большая часть молодых предпринимателей решила потратить время на кардиотренажеры: беговые дорожки, эллипс. Но некоторые пошли своим путем. Например, Сергей Овечкин намеренно выбрал турники и брусья — причем не потому, что так захотел, а потому, что главное в бизнесе — фундамент.

Конкурсантов #Фабрикибизнесидей заставили стоять на гвоздях. Дмитрий Лямзин

Сергей Овечкин,

конкурсант:

— Если проводить аналогию между спортзалом и предпринимательством, то подтягивания и отжимания — это основа тренировки. Чтобы выполнить такие упражнения, не нужно идти в спортзал, отжиматься можно и дома, а турники есть во многих дворах. Также и в предпринимательстве — ты должен искать инструменты для создания фундамента. И уже когда перейдешь к, скажем так, надстройке, будет легче развиваться в нужном направлении.

Некоторые участники проекта посмотрели на задание еще шире. Вместо того, чтобы заниматься на тренажерах, они пользовались возможностью пообщаться с ментором. К примеру, уточняли как следует выполнять то или иное упражнение, что нужно, чтобы построить красивую фигуру, из чего должен состоять рацион спортсмена. И это, пожалуй, было самым верным решением данной задачи.

Станислав Яковенко,

ментор:

— Я мог бы рассказать вам очень правильные вещи, как мастер спорта и как предприниматель. Вы могли поговорить со мной, вопрос в том, кто этим воспользовался, а кто — нет. Вы должны уметь видеть — развивайте этот навык, потому что возможностей у вас миллион. Заходите куда-то — сразу анализируете ситуацию, какие есть варианты, возможности, чем я могу воспользоваться, как я могу ускориться.

Станислав Яковенко , владелец сети My BodyTec. Дмитрий Лямзин

Мнения конкурсантов

Снежана Попова,

конкурсантка: — Первое задание полезно тем, что не важно, какая ситуация у тебя в жизни происходит, в любом слчае не нужно опускать руки. Если не дойдешь до конца, не почувствуешь результата, которого должен добиться. Если на середине пути остановишься, не достигнешь поставленных целей, не будешь собой доволен и, возможно, из-за этого потеряешь много денег. Второе задание показало, что иногда молодые предприниматели не понимают в какой нише хотят развиваться. Им нужно рискнуть что-то попробовать. Да, может что-то не получится, а может быть, именно это и выстрелит. Главное — думать самому, а не полагаться на чужое мнение. Сергей Овечкин,

конкурсант: — Во-первых, сталкиваясь с трудностями, которые нужно преодолеть, важно думать о том, что ты уже с ними справился. В конце, достигнув цели, ты испытываешь большой восторг, как бы тебе при этом не было страшно Во-вторых, любой бизнес будет исходить из тебя, из твоего личного выбора. Куда ты пойдешь — маршрут и развитие будут исходить только от тебя, а не от каких-то посторонних людей. Испытание показало каждому, сможет ли он принимать решения самостоятельно или ему лучше работать под чьим-то началом. Елизавета Подолкина,

конкурсантка: — Не то, чтобы сегодняшняя менторская сессия меня чему-то научила, скорее, еще раз напомнила, что мы способны взять под контроль любые эмоции, страхи, ту же боль. Второй урок — поиск возможностей. Нужно учиться видеть вокруг тебя, везде искать возможности общения. Даже если в клуб ты пошёл, то можно с кем-то познакомиться, получить какие-нибудь новые возможности. Откуда я знаю, какое знакомство и когда сможет мне пригодится? Может быть, я познакомлюсь с айтишником, а через год мне нужно будет сделать что-то для своего проекта. Другими словами, знакомьтесь, знакомьтесь и еще раз — знакомьтесь.

Центр «Мой бизнес»

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