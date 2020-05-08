Запасы рыбных консервов стали поводом для гордости новосибирских властей

Местные власти объявили, что в период противодействия распространению коронавирусной инфекции сформированы «существенные запасы рыбных и мясных консервов».

«Производимых объемов социально значимых продуктов питания достаточно для обеспечения населения, запасы постепенно пополняются», — отметил замгубернатора Вячеслав Ярманов, который возглавляет штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков региона.

Так, запасов рыбных консервов достаточно на 374 дня торговли, мясных консервов — на 235 дней, макаронных изделий — на 101 день.

Также, как подчеркнул Ярманов, предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности работают стабильно.