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Жизнь

Запасы рыбных консервов стали поводом для гордости новосибирских властей

Правительство Новосибирской области объявило о годовом запасе рыбных консервов, пишет «Тайга.инфо».

Консервы.
Консервы.
СС0

Местные власти объявили, что в период противодействия распространению коронавирусной инфекции сформированы «существенные запасы рыбных и мясных консервов».

«Производимых объемов социально значимых продуктов питания достаточно для обеспечения населения, запасы постепенно пополняются», — отметил замгубернатора Вячеслав Ярманов, который возглавляет штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков региона.

Так, запасов рыбных консервов достаточно на 374 дня торговли, мясных консервов — на 235 дней, макаронных изделий — на 101 день.

Также, как подчеркнул Ярманов, предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности работают стабильно.

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