Запомните этот номер. В России начала работу горячая линия по коронавирусу

Единый номер всероссийской телефонной горячей линии по коронавирусу — 122. Она начала принимать звонки и в Алтайском крае.

Корреспондент altapress.ru проверил, как работает номер в субботу, 28 ноября. Электронный оператор предложил перевести нас либо к специалисту краевого минздрава, либо в Роспотребнадзор, в зависимости от вопроса.

Единый федеральный номер «122» объединяет все коронавирусные колл-центры страны, чтобы организовать оперативную маршрутизацию жителей России в поликлинику, на станцию скорой помощи или иные службы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС.

Проект развитие горячей линии предполагает, что по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19.

Дмитрий Чернышенко похвалил и Алтайский край за быструю организацию колл-центров (напомним, что по поручению Томенко за эту работу отвечало министерство цифрового развития региона и лично Министр Евгений Зрюмов).

Дмитрий Чернышенко. fhr.ru.

Дмитрий Чернышенко,

вице-премьер РФ:

Лучшие примеры демонстрируют регионы, которые переходят сейчас на единый колл-центр с использованием чат-бота и эффективной маршрутизацией звонков. На совместном совещание с ОНФ было принято решение тиражировать такие практики, что уже происходит в ряде субъектов. По данным ежедневного мониторинга, ситуация со временем ожидания улучшилась в Иркутской области, Алтайском крае, Омской и Томской областях, а также в других субъектах, которые организовали работу колл-центров.