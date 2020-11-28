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Запомните этот номер. В России начала работу горячая линия по коронавирусу

Единый номер всероссийской телефонной горячей линии по коронавирусу — 122. Она начала принимать звонки и в Алтайском крае.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

Корреспондент altapress.ru проверил, как работает номер в субботу, 28 ноября. Электронный оператор предложил перевести нас либо к специалисту краевого минздрава, либо в Роспотребнадзор, в зависимости от вопроса.

Единый федеральный номер «122» объединяет все коронавирусные колл-центры страны, чтобы организовать оперативную маршрутизацию жителей России в поликлинику, на станцию скорой помощи или иные службы, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью ТАСС.

Проект развитие горячей линии предполагает, что по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с COVID-19.

Дмитрий Чернышенко похвалил и Алтайский край за быструю организацию колл-центров (напомним, что по поручению Томенко за эту работу отвечало министерство цифрового развития региона и лично Министр Евгений Зрюмов).

Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко.
fhr.ru.

Дмитрий Чернышенко,
вице-премьер РФ:

Лучшие примеры демонстрируют регионы, которые переходят сейчас на единый колл-центр с использованием чат-бота и эффективной маршрутизацией звонков. На совместном совещание с ОНФ было принято решение тиражировать такие практики, что уже происходит в ряде субъектов. По данным ежедневного мониторинга, ситуация со временем ожидания улучшилась в Иркутской области, Алтайском крае, Омской и Томской областях, а также в других субъектах, которые организовали работу колл-центров.

Напомним, что 21 ноября в Алтайском крае начала работать и «горячая линия» Распотребнадзора — 8 (3852) 24-99-59.

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