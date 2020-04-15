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15 апреля 12°C

«Заповедный» ледоход в горной алтайской тайге сняли на видео

Сотрудники Тигирекского заповедника в Алтайском крае наблюдают ледоход на реке Белая. Другие реки природного парка уже давно освободились ото льда.

Весна в Тигирекском заповеднике.
Весна в Тигирекском заповеднике.
П. Голиков / Пресс-центр Тигирекского заповедника tigirek.ru

Белорецкий участок заповедника начал просыпаться. 4 апреля на реке начался ледоход. Днем вода поднялась, к вечеру лед затрещал и тронулся. Утром на берегу уже лежали ледяные глыбы.

На проталинах южных склонов появляются первые цветы — кандыки. Вернулись гнездившиеся неподалеку от кордона Белорецк, черный аист, крохали, шилохвостки и дрозды.

Начали возвращаться лоси и маралы, проснулся медведь и по-прежнему хозяйничают росомаха и соболь.

«Выше в горах на границе с Казахстаном, зима не желает сдаваться, но все же под натиском тепла постепенно высвобождает из-под снега занесенные деревья. Но со временем весна придет и в это царство темнохвойных лесов и альпийских лугов. И обилие ярких цветов сменит так долго господствующее здесь белое полотно» , — рассказывают в заповеднике.

Тигирекский заповедник расположен в юго-западной части Алтайского края и состоит из трех участков: Ханхаринский, Тигирекский (Краснощековский район) и Белорецкий (Змеиногорский и Третьяковский районы).

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