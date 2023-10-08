8 октября
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Жизнь

Запоздалая и теплая зима ожидается на Алтае, и при чем тут березы

По народно-православному календарю 8 октября наступал Сергей Капустник или Сергей Курятник.

Береза. Листва. Река
Береза. Листва. Река
СС0

Православная церковь вспоминает величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Сергея Капустника

Не трудно догадаться, почему этот день прозвали Капустником — из-за заготовок квашеной капусты на зиму. Она отлично сохраняла витамины и была желанной закуской к столу.

Также в этот день резали кур для себя и на продажу. Сергей Радонежский считался их хранителем. Потому ему молились о благополучии домашней птицы. А также об успехах в учебе, суде, исцелении от болезней, усмирении гордыни.

Приметы Сергея Курятника

  • Северный ветер — к холодной зиме, а южный — к теплой.
  • Береза еще не облетела от листвы — снег будет запоздалый.
  • Если незамужняя девушка разбила зеркало, то скоро выйдет замуж.

А пока в Алтайском крае продолжается бабье лето на фоне южного ветра с температурой до 20 градусов тепла.

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