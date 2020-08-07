Заправлены в планшеты космические карты: глава «Роскосмоса» готовит экспедицию на астероид

Предприятия «Роскосмоса» приступили к разработке способов посадки космического корабля на астероид. Рогозин добавил, что такие технологии могут появится до 2030 года.

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись», — отметил глава «Роскосмоса».

При этом он не стал уточнять, о посадке на какой астероид идет речь.

Лифт на Луну

В декабре 2019 года Рогозин захотел создать уникальный «лифт» на Луну, пишет Lenta.ru. Он заявил о планах создания универсального посадочного модуля для доставки на Луну грузов и рассказал, что «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму.