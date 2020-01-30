Запрещенные в СССР фотографии сибиряков покажут в Новосибирске

Новосибирский ЦК19 покажет работы запрещенных в СССР фотографов из Новокузнецка, пишет « Тайга.инфо ».

Владимир Соколаев. Женщина с плакатом спешит на первомайскую демонстрацию. Новокузнецк. 1983.

Проект «Изъятая современность» пройдет с 31 января по 1 марта. В него войдет выставка фотографий группы «ТРИВА» и медиапроекты Александра Никольского, посвященные исследованию советской и постсоветской Сибири в фотографии.

Группа «ТРИВА» (рубеж 1970−1980-х) — первая в СССР официально зарегистрированная творческая группа фотографов, существовавшая при Кузнецком металлургическом комбинате (Новокузнецк). Полное название группы — «Творческое фотографическое объединение профессиональных фотографов „ТРИВА“». Название означало имена ее участников — два Владимира и Александр: Владимир Воробьев, Владимир Соколаев и Александр Трофимов.

На выставке покажут порядка 150 отпечатанных снимков новокузнецких фотографов. Будут выставлены и те работы, которые прежде не экспонировались.

Группу «ТРИВА» запретили в СССР «за распространение идеологически вредных фотографий».

Авторы пытались отправить свои снимки в Амстердам на конкурс World Press Photo. Всех участников уволили с комбината, где они работали, и расформировали «ТРИВУ» по решению Кемеровского обкома КПСС.