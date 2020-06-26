Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Запрещено строительство китайского завода по розливу воды Байкала

Суд в Улан-Удэ запретил строительство китайского завода по розливу воды на берегу Байкала. Судья признал недействительным право собственности компании «Колодец земли», на земельные участки у озера.

Байкал
Байкал
Кирилл Котин

Китайские предприниматели планировали строить завод на трех земельных участках возле Байкала в районе поселка Клюевка, где уже начались предварительные исследовательские работы.

Пекинская холдинговая компания «Колодец земли» приобрела в 2006 году у властей Бурятии участки общей площадью более 307 тыс. кв. метров и стоимостью более 12 млн рублей.

Байкальская природоохранная прокуратура отмечает, что участки пересекаются с государственным лесным фондом, один из них находится на расстоянии примерно 11 метров от воды озера Байкал, хотя по закону 20-метровая зона вокруг озера является общедоступной и она не подлежит передаче в частную собственность, пишет polit.ru.

«Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость