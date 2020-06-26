Запрещено строительство китайского завода по розливу воды Байкала

Китайские предприниматели планировали строить завод на трех земельных участках возле Байкала в районе поселка Клюевка, где уже начались предварительные исследовательские работы.
Пекинская холдинговая компания «Колодец земли» приобрела в 2006 году у властей Бурятии участки общей площадью более 307 тыс. кв. метров и стоимостью более 12 млн рублей.
Байкальская природоохранная прокуратура отмечает, что участки пересекаются с государственным лесным фондом, один из них находится на расстоянии примерно 11 метров от воды озера Байкал, хотя по закону 20-метровая зона вокруг озера является общедоступной и она не подлежит передаче в частную собственность, пишет polit.ru.
«Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности», — говорится в заявлении прокуратуры.