Запрет на курение, рост зарплат и дешевые фрукты: как изменится жизнь россиян с 1 октября

На балконе — не покуришь
С 1 октября вступит в силу постановление правительства, которое запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Закон также распространяется на комнаты в общежитии и гостиничные номера, говорится в постановлении Правительства РФ.
Штраф за нарушение составит до 3 тыс. рублей, а если оно привело к возгоранию — до 5 тыс. рублей.
В случае серьезных последствий нарушителю грозит уголовная ответственность.
Отметим, что это нововведение уже вызвало большой резонанс в российском обществе.
Рост зарплат бюджетников
Зарплату бюджетникам увеличат на 4,3%, пишет «Российская газета».
Такие изменения коснутся работников федеральных, бюджетных и автономных федеральных учреждений. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, технические работники и социальные психологи, бухгалтеры, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
Зарплату повысят также спасателям и пожарным системы МЧС, гидробиологам, океанологам, метеорологам и многим другим.
Деньги на это заложены в федеральном бюджете.
Повышение пенсий военным
Пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков будут проиндексированы на 6,3%, такой законопроект Госдума приняла еще осенью прошлого года.
Размер пенсии будет рассчитываться индивидуально, исходя из должности, звания и выслуги лет пенсионера. После этого средний размер пенсии бывших военных составит 26,2 тыс. рублей.
Новые суды
В России появится девять кассационных, пять апелляционных и два военных суда, сообщает «Интерфакс».
Принцип сплошной кассации предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб без какого-либо предварительного отбора.
В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта, а в юрисдикцию каждого кассационного суда — от 7 до 13 субъектов.
Новые суды разветвят апелляционную структуру и расширят независимость судей.
Кредиты по новым правилам
Показатель предельной долговой нагрузки физлиц будет высчитываться при выдаче кредитов. Финансовые службы будут обязаны учитывать его с 1 октября, сообщает Центробанк.
Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой — им могут чаще отказывать в получении кредита. Если отношение ежемесячных платежей окажется больше по отношению к официальному доходу, есть шанс остаться без ссуды.
Запрет на хостелы в жилых домах
Будут закрыты все хостелы и гостиницы на территории жилых домов, сообщает РБК.
Разместить гостиницу или хостел в многоквартирном доме можно будет только в том случае, если здание полностью переведут в нежилой фонд.
После этого помещение нужно будет специально оборудовать системой звукоизоляции номеров, сигнализацией, средствами противопожарной безопасности, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
Дешевые фрукты и ягоды
Ставка НДС при реализации пальмового масла повышается до 20%. А налог на реализацию фруктов и ягод снизится до 10%, пишет РБК.
Такое решение обусловлено высоким уровнем зависимости от импорта российского импорта плодово-ягодной продукции.
Таким образом, ожидается повышение цен на кондитерские изделия и снижение на фрукты и ягоды.