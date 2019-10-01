Запрет на курение, рост зарплат и дешевые фрукты: как изменится жизнь россиян с 1 октября

С 1 октября в России вступят очередные законодательные новации. С чем придется столкнуться россиянам — читайте в материале altapress.ru.

На балконе — не покуришь

С 1 октября вступит в силу постановление правительства, которое запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Закон также распространяется на комнаты в общежитии и гостиничные номера, говорится в постановлении Правительства РФ.

Штраф за нарушение составит до 3 тыс. рублей, а если оно привело к возгоранию — до 5 тыс. рублей.

В случае серьезных последствий нарушителю грозит уголовная ответственность.

Спичка. Дым. СС0

Отметим, что это нововведение уже вызвало большой резонанс в российском обществе.

Рост зарплат бюджетников

Зарплату бюджетникам увеличат на 4,3%, пишет «Российская газета».

Такие изменения коснутся работников федеральных, бюджетных и автономных федеральных учреждений. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, технические работники и социальные психологи, бухгалтеры, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Зарплата , деньги , карточка. СС0

Зарплату повысят также спасателям и пожарным системы МЧС, гидробиологам, океанологам, метеорологам и многим другим.

Деньги на это заложены в федеральном бюджете.

Повышение пенсий военным

Пенсии военных пенсионеров и бывших силовиков будут проиндексированы на 6,3%, такой законопроект Госдума приняла еще осенью прошлого года.

Размер пенсии будет рассчитываться индивидуально, исходя из должности, звания и выслуги лет пенсионера. После этого средний размер пенсии бывших военных составит 26,2 тыс. рублей.

Новые суды

В России появится девять кассационных, пять апелляционных и два военных суда, сообщает «Интерфакс».

Суд СС0

Принцип сплошной кассации предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб без какого-либо предварительного отбора.

В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта, а в юрисдикцию каждого кассационного суда — от 7 до 13 субъектов.

Новые суды разветвят апелляционную структуру и расширят независимость судей.

Кредиты по новым правилам

Показатель предельной долговой нагрузки физлиц будет высчитываться при выдаче кредитов. Финансовые службы будут обязаны учитывать его с 1 октября, сообщает Центробанк.

Деньги , прибыль , кредит. СС0

Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой — им могут чаще отказывать в получении кредита. Если отношение ежемесячных платежей окажется больше по отношению к официальному доходу, есть шанс остаться без ссуды.

Запрет на хостелы в жилых домах

Будут закрыты все хостелы и гостиницы на территории жилых домов, сообщает РБК.

Разместить гостиницу или хостел в многоквартирном доме можно будет только в том случае, если здание полностью переведут в нежилой фонд.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

После этого помещение нужно будет специально оборудовать системой звукоизоляции номеров, сигнализацией, средствами противопожарной безопасности, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Дешевые фрукты и ягоды

Ставка НДС при реализации пальмового масла повышается до 20%. А налог на реализацию фруктов и ягод снизится до 10%, пишет РБК.

Такое решение обусловлено высоким уровнем зависимости от импорта российского импорта плодово-ягодной продукции.

Фрукты СС0

Таким образом, ожидается повышение цен на кондитерские изделия и снижение на фрукты и ягоды.