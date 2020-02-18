Запрет на отключение услуг ЖКХ хотят ввести в России

Отмечается, что уже сейчас замечаний концептуального характера к соответствующему законопроекту нет.

Причиной рассмотрения данной инициативы явились жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

Депутат Алексей Куринной, говоря о проблеме, отметил: «Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями».