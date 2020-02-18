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Жизнь

Запрет на отключение услуг ЖКХ хотят ввести в России

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым в стране могут ввести запрет на отключение горячего и холодного водоснабжения, а также отопления должникам в многоквартирных домах, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Отмечается, что уже сейчас замечаний концептуального характера к соответствующему законопроекту нет.

Причиной рассмотрения данной инициативы явились жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

Депутат Алексей Куринной, говоря о проблеме, отметил: «Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями».

По информации Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги, поступающего для принудительного взыскания, составляет 21,7 тыс. рублей.

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