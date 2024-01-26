26 января
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Жизнь

Запрет на продажу алкоголя, Бийск без воды и эскроу-счета для ИЖС. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. В Бийске произошла коммунальная авария, оставившая чуть ли ней весь город без холодной воды. Позднее стало известно, что отключат еще горячую, электричество и отопление. Починить все должны к 16:00. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

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unsplash.com.

В Алтайском крае введут эскроу-счета для ИЖС

Малоэтажное строительство начало активно развиваться в регионе. Дома строят районами и кварталами.

Законопроект, связанный с ИЖС, предполагает страхование средств на эскроу-счетах до 10 млн рублей. Чем это хорошо и что может пойти не так — читайте в этом материале.

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Алкоголь запретили продавать по праздникам в Алтайском крае

Закон приняли в первом чтении.

Теперь алкоголь перестану продавать в День победы, День города и День села. Также депутаты ждут принятия федерального закона по предприятиям общественного питания. Не исключают, что ограничения будут касаться и этих организаций.

Алкоголь.
Алкоголь.
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