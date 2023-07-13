Запрет на самовыгул и ответственность на регионах. Что вошло в резонансный закон о бездомных животных

Согласно законопроекту, регионы теперь могут принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с бездомными животными.
Авторы документа указывают, что данные решения должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», напоминает "Газета.ru".
Ранее против этого закона протестовали зоозащитники. Они опасались, что власти регионов не будут помещать бездомных животных в приют, а также смогут убивать их при отлове или в пунктах временного размещения.
Однако ко второму чтению положение, дающее регионам право не учитывать ряд норм федерального закона, было исключено.
Появились поправки, согласно которым запрещается при отлове применять лекарства и приспособления, приводящие к травмам или гибели животных. Ранее такие методы хотели разрешить в первоначальной версии проекта.
Также в законопроекте указано, что деятельность по обращению с безнадзорными животными должна соответствовать федеральному закону.
Согласно документу, теперь при отлове бездомных животных должна вестись видеозапись. Если животное оказалось домашним, то его необходимо вернуть владельцу, при условии, что его данные можно установить.
В ч.5 и ч.6 законопроекта прописали требование - содержать отловленных животных только в специальных приютах. При их возврате в места их обитания следует вести видеозапись.
При этом деньги на стройку и содержание приютов должны выделять регионы. подчеркивает Lenta.ru.
Новый законопроект вводит запрет на самовыгул для домашних животных. Питомцев нельзя отпускать свободно гулять по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках.
Домашних животных можно выгуливать только на поводке и в специально разрешенных для этого местах.