Запреты и традиции на Трофимов день. Как провести 2 октября, чтобы не очутиться в бездне печали

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Что нужно делать 2 октября?

Савватий — покровитель меда и пчеловодства, и его памяти посвящена пчелиная девятина со 2 по 10 октября. В это время пасечники собирали мед и готовили ульи к заморозкам.

Медом угощали соседей, друзей и близких: это традиция — древнерусский способ избавления от неприятностей и несчастий. И даже оладьи в эту дату обязательно обмакивали в сладкое лакомство.

Мёд. Мед СС0

Кроме того, мед на Трофимов день разбавляли водой и выпивали натощак. Напиток был своеобразным лекарством от сезонных простуд, тошноты, бессонницы и диареи.

А еще 2 числа устраивали Трофимовские вечеринки и выбирали женихов.