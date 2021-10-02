Запреты и традиции на Трофимов день. Как провести 2 октября, чтобы не очутиться в бездне печали

Савватий — покровитель меда и пчеловодства, и его памяти посвящена пчелиная девятина со 2 по 10 октября. В это время пасечники собирали мед и готовили ульи к заморозкам.
Медом угощали соседей, друзей и близких: это традиция — древнерусский способ избавления от неприятностей и несчастий. И даже оладьи в эту дату обязательно обмакивали в сладкое лакомство.
Кроме того, мед на Трофимов день разбавляли водой и выпивали натощак. Напиток был своеобразным лекарством от сезонных простуд, тошноты, бессонницы и диареи.
А еще 2 числа устраивали Трофимовские вечеринки и выбирали женихов.
В Трофимов день нельзя нарушать правило и отказываться от угощения соседей медом. «Непокорность» может привести к невезению как в личной жизни, так и в работе.
Также в эту дату не следует ссориться, конфликтовать. В противном случае гармония и радость надолго покинут жизнь.
- Южный ветер предвещает хороший урожай озимых в следующем году;
- Осенний утренний иней — к сухой и ясной погоде;
- Лебедь поздно летит с севера на юг — осень будет продолжительной и теплой;
- Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного — к скорой зиме.