2 октября 3°C
﻿
Жизнь

Запреты и традиции на Трофимов день. Как провести 2 октября, чтобы не очутиться в бездне печали

2 октября вспоминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, которые пострадали за Христа во времена правления Проба, императора Рима. Сегодня нужно угощать соседей медом и ни в коем случае нельзя ссориться.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0
1
Что нужно делать 2 октября?

Савватий — покровитель меда и пчеловодства, и его памяти посвящена пчелиная девятина со 2 по 10 октября. В это время пасечники собирали мед и готовили ульи к заморозкам.

Медом угощали соседей, друзей и близких: это традиция — древнерусский способ избавления от неприятностей и несчастий. И даже оладьи в эту дату обязательно обмакивали в сладкое лакомство.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
СС0

Кроме того, мед на Трофимов день разбавляли водой и выпивали натощак. Напиток был своеобразным лекарством от сезонных простуд, тошноты, бессонницы и диареи.

А еще 2 числа устраивали Трофимовские вечеринки и выбирали женихов.

2
Что запрещено в праздник?
Обманутый человек. Грусть.
Обманутый человек. Грусть.
pixabay.com.

В Трофимов день нельзя нарушать правило и отказываться от угощения соседей медом. «Непокорность» может привести к невезению как в личной жизни, так и в работе.

Также в эту дату не следует ссориться, конфликтовать. В противном случае гармония и радость надолго покинут жизнь.

3
Народные приметы дня
Озимые культуры
Озимые культуры
Из архива редакции
  • Южный ветер предвещает хороший урожай озимых в следующем году;
  • Осенний утренний иней — к сухой и ясной погоде;
  • Лебедь поздно летит с севера на юг — осень будет продолжительной и теплой;
  • Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного — к скорой зиме.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость