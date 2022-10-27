Заработная плата жителей Алтайского края чуть подрастет в следующем году

По итогам 2022 года средняя заработная плата в Алтайском крае может составить 38,1 тыс. рублей. Об этом 27 октября на сессии АКЗС сообщил министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов. Он представил два сценария экономического развития до 2025 года.

Согласно базовому прогнозу, в 2023-м средняя заработная плата увеличится до 41,9 тыс. рублей, по консервативному плану — до 41 тыс. рублей. На последующие году чиновники тоже прогнозируют рост.

Так, в 2025 году, по оптимистичным взглядам, средние доходы населения составят 48,8 тыс. рублей.

«Ситуация на рынке труда стабильная, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% от численности рабочей силы. В органы занятости заявлена 21 тыс. вакансий. По итогам года уровень заработной платы превысит 38 тыс. рублей», — отметил руководитель минэкономразвития региона.

Ранее РИА Новости опубликовали рейтинг российских городов по уровню зарплат на 2022 год. Барнаул занимает 80 место в рейтинге по уровню зарплат. Среднемесячная чистая зарплата в краевой столице в первом полугодии этого года — 41 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 11%.

Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в краевой столице составило 2,34.

Первые места в рейтинге занимают Новый Уренгой (средняя зарплата — 129,5 тыс. рублей), Салехард (115 тыс. рублей) и Южно-Сахалинск (110 тыс. рублей).