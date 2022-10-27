Заработная плата жителей Алтайского края чуть подрастет в следующем году

Согласно базовому прогнозу, в 2023-м средняя заработная плата увеличится до 41,9 тыс. рублей, по консервативному плану — до 41 тыс. рублей. На последующие году чиновники тоже прогнозируют рост.
Так, в 2025 году, по оптимистичным взглядам, средние доходы населения составят 48,8 тыс. рублей.
«Ситуация на рынке труда стабильная, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% от численности рабочей силы. В органы занятости заявлена 21 тыс. вакансий. По итогам года уровень заработной платы превысит 38 тыс. рублей», — отметил руководитель минэкономразвития региона.
Ранее РИА Новости опубликовали рейтинг российских городов по уровню зарплат на 2022 год. Барнаул занимает 80 место в рейтинге по уровню зарплат. Среднемесячная чистая зарплата в краевой столице в первом полугодии этого года — 41 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 11%.
Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в краевой столице составило 2,34.
Первые места в рейтинге занимают Новый Уренгой (средняя зарплата — 129,5 тыс. рублей), Салехард (115 тыс. рублей) и Южно-Сахалинск (110 тыс. рублей).