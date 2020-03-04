Зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5%, но осталась самой низкой в Сибири

В 2019 году средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 9,5% по сравнению с итогами 2018 года. Регион в общероссийском списке поднялся с 81 на 74 место, сообщила пресс-служба краевого правительства. Тем не менее, в рейтинге субъектов сибирского округа Алтайский край все еще последний.

Средняя зарплата в крае по итогам 2019 года составила 27 956 рублей, в том числе в декабре 2019 года она превысила 37 тысяч рублей.

Реальная заработная плата выросла на 4,8%, покупательская способность — на 11,2%, отмечают чиновники.

Причем темп роста зарплат (109,5%), по их сведениям, превышает среднероссийский показатель (107,5%). Это способствует сокращению отставания региона по номинальной зарплате.

У кого выросла зарплата

Также отмечается, что рост наблюдался как в реальном секторе экономики (+8,9%), так и в бюджетной сфере (+10,4%).

Более чем на 10% выросла заработная плата в строительной отрасли, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, в образовании, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг, деятельности библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.

Стабильно растет зарплата в организациях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли. В декабре 2019 года она достигла 26 214 рублей и 23 733 рублей соответственно.

Все равно последние

По данным Новосибирскстата, Алтайский край находится на последнем месте по уровню зарплаты.

Красноярский край — 49 623 рублей,

Иркутская область — 45 875 рублей,

Томская область — 43 718 рублей,

Кемеровская область — 41 684 рублей,

Хакасия — 40 298 рублей,

Тува — 39 251 рублей,

Новосибирская область — 38 365 рублей,

Омская область — 35 194 рублей,

Республика Алтай — 32 873 рублей,

Алтайский край — 27 956 рублей.

Что делают власти

За 2019 год власти Алтайского края провели около 530 заседаний, на которых присутствовали более 2,2 тысячи работодателей, индивидуальных предпринимателей, фермеров, руководителей организаций, имеющих низкий уровень заработной платы.

По итогам заседаний практически все работодатели повышают заработную плату своим работникам, отмечают в управлении по труду и занятости населения Алтайского края.