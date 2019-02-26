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Жизнь

Зарубежных спутниковых операторов обязали получать разрешение ФСБ

Российское правительство внесло изменения в Правила использования на территории страны спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, сообщает РБК.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Согласно поправкам, трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России — в том числе от иностранных абонентов, которые находятся на территории страны в роуминге — должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. Станция также должна располагаться на территории России, пишет polit.ru.

По словам руководителя компании AltegroSky Сергея Пехтерева, утверждение документа может создать проблемы для глобальных спутниковых систем, которые запустят в будущем — им придется строить в России наземную станцию сопряжения, а также получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства обороны и Федеральной службы охраны (ФСО).

Получение согласованного ФСБ и ФСО заключения об отсутствии шпионской деятельности, по данным Пехтерева, занимает 12−15 месяцев.

Сам факт принятия такого постановления никак не повлияет на физическое присутствие иностранных спутников над территорией России и возможность приема и передачи сигналов с них, то есть выполнение целевой задачи усиления национальной безопасности страны.

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