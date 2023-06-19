Зарядка для мозгов и мышц. Что ждать от главных летних фестивалей Алтайского края

Литературный фестиваль Роберта Рождественского
Когда: с 20 по 24 июня.
Где: Барнаул, Косиха, Алейск.
Большая часть событий пройдет в Барнауле. Запустится фестиваль 20 июня в 11:00 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь, во время часовой просветительской программы, зрители узнают многое о жизни и творчестве поэта.
В следующие два часа они посмотрят ролики с песнями по произведениям поэта и клипы творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Рождественского». Это проект, где любой желающий мог научиться снимать достойные поэтические ролики и выходить на международные фестивали.
Например, куратор лаборатории, режиссер Василий Романов учил выбирать форму подачи поэтического текста в видеопоэзии, а сценарист Любовь Юношева — создавать запоминающуюся киноисторию и яркий художественный образ.
На следующий день в 18:00 в библиотеке имени Шишкова пройдет вечер «Я — здесь. Я — всюду и всегда...» в честь 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. Поэта, чьи тексты переводил на русский язык друг — Роберт Рождественский.
Это будет литературно-музыкальная программа. Специальный гость — председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова.
22 июня в Барнауле начнет работу межрегиональный семинар молодых литераторов. С двумя его участниками — Ладой Пузыревской из Новосибирска и Игорем Паниным из Москвы — в Алейске пройдет творческая встреча. Она состоится в 16:00 в центральной библиотеке.
В тот же день, в 10:00 в библиотеке имени Крупской в Барнауле представят сборник стихотворений Роберта Рождественского «Алешкины мысли». Ее учреждение подготовила к изданию в 2020 году.
Семь мгновений
23 июня в 14:00 дочь поэта Екатерина Рождественская с внучкой Полиной представят новый документальный фильм «Семь мгновений Роберта Рождественского» в кинотеатре «Мир». Показ также должен пройти и в районном доме культуры в Косихе.
Картину режиссера Павла Меняйло выпустили к 90-летию поэта. Она вобрала в себя семь глав о любви поэта к творчеству, родине, родителям, друзьям и жене. Последняя станет сквозной темой.
«Именно эта любовь стала фундаментом жизни и творчества поэта, дала ему возможность быть творцом», - отмечали авторы фильма.
Зрители найдут в ленте близких Роберта Рождественского, а также общественных и культурных деятелей: Александра Ширвиндта, Александра Розебаума, Валерию, Максима Дунаевского, Никиту Высоцкого и многих других. Съемки проходили в Косихе и Москве.
В 18:30 на ул. Ползунова, 35 пройдет концерт «В каждой песне я вновь оживу…». В нем поучаствуют композитор и автор песен Мариам Мерабова, победитель второго сезона «Голоса» Сергей Волчков, певица Инна Рудник. К ним присоединятся симфонический оркестр филармонии и знакомая по прошлогоднему фестивалю группа «Квартет ПРО».
Слова и музыка
Грандиозный финал состоится 24 июня в Косихе. Экскурсии по мемориальному музею Роберта Рождественского начнут проводит с 10:00.
В это же время здесь откроют новую выставку «Дело было в Литинституте: студенческие годы Роберта Рождественского и Аллы Киреевой». Ее собрали из документов и фотографий фонда ГМИЛИКА и архива литературного института им. Горького.
Также презентуют седьмой выпуск поэтической серии Мемориального музея Рождественского «Мы – всегда продолженье…».
Праздник на Яре любви начнется с 11:00 с песенного фестиваля «Песни главные есть в судьбе любой». Концерты продолжаться вплоть до вечера.
Параллельно с ними, с 13:00 запустятся фестивали «Улица Советская», «Надо собственною жизнью доказать свои стихи». Как обычно, в распоряжении гостей будет работать открытый микрофон, где каждый желающий сможет прочесть любимые произведения Роберта Рождественского.
В 17:00 в заключительной программе песни на стихотворения поэта исполнят все те же — Мариам Мирабова, Сергей Волков, Инна Рудник и «Квартет ПРО».
В литературной части выступят московские поэт Игорь Панин и прозаик Андрей Тимофеев (сборник «Навстречу») и многие другие.
В 19:00 начнется (ни много, ни мало) рок-фестиваль «Товарищ время». А в 20:00 ансамбль песни и танца «Солдаты удачи» 35-й ракетной Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии вместе с другими участниками «зажгут» в программе «Если вы есть – будьте лучшими».
Шукшинские дни на Алтае
Когда: 18-23 июля.
Где: Барнаул, Бийск, Сростки. О событиях в других городах и населенных пунктах края станет известно позднее.
В предварительную программу «Шукшинских дней на Алтае» вошли более 50 событий. Чтобы не занимать этим весь номер, расскажем о самых ярких.
Творческие вечера с супер-гостями
Главные события пройдут на площадках девяти муниципалитетов региона. Откроют фестиваль 18 июля у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а вечером по красной дорожке пройдут все участники.
Почетным гостем впервые станет филолог, переводчик, старшая дочь Василия Шукшина — Екатерина.
Специальный гость — народная артистка России Ольга Прокофьева. 19 июля в 18:30 она проведет творческую встречу «Смеясь, ликуя и бунтуя» в краевой филармонии. Билеты — от 500 до 1 тыс. рублей.
В тот же день и время со зрителями встретится другая народная артистка — Ирина Купченко. Пройдет вечер на сцене театра драмы им. Шукшина, куда актриса уже выходила в 2021 и 2022 году в спектаклях «Евгений Онегин» и «Война и мир». Билеты — от 600 до 2 тыс. рублей.
Обе артистки станут гостьями фестиваля впервые. Также Шукшинские дни посетят яркие современные поэты Светлана Кекова и Елена Лапшина.
Насыщенная киноафиша
Шукшинский кинофестиваль в этом году юбилейный, 25-й.
Впервые за долгое время в программу, помимо полнометражных и короткометражных игровых фильмов, войдет документальное кино. Около 300 заявок поступило на конкурс из России, Ирана, Непала, Бангладеша и Армении.
В конкурсе участвуют фильмы, снятые не ранее 1 января 2022 года. Все они обязательно должны соответствовать социально-нравственной тематике кинофестиваля. Его главный приз — ваза из ревневской яшмы.
Еще нововведение — специальная внеконкурсная кинопрограмма с говорящим названием «Сделано в Сибири». В ней поучаствуют кинематографисты со всего федерального округа. Показы и творческие встречи с авторами пройдут с 18 по 21 июля.
В программе презентуют полнометражные, короткометражные и анимационные фильмы, кинопроекты, а также сериалы. Все они продемонстрируют потенциал сибирского кино не только зрителям, но и экспертам российской киноиндустрии.
Деловые шукшинские дни
Впервые во время фестиваля пройдет деловая программа. 19 и 20 июля устроят стратегическую сессию, публичную лекцию и мастер-классы для кинематографистов.
Непривычным форматом станет и круглый стол, посвященный творчеству Василия Шукшина в современном культурном и образовательном контексте. Специально для этого на фестиваль приедет заслуженный профессор МГУ, писатель и публицист Владимир Елистратов.
Это обсуждение пройдет в Алтайском гуманитарно-педагогическом университете имени Шукшина в Бийске.
Широкие гуляния
Не менее яркие события пройдут в Сростках 22 июля, в финальный день фестиваля. С самого утра в трех зданиях музея-заповедника Василия Шукшина будут проходить экскурсии, мастер-классы, выставки и презентации новых проектов.
На всероссийской выставке-ярмарке «Чудики» 40 мастеров со всей России покажут свои работы. На сельском стадионе разместят пикниковую зону для второго фестиваля пирога.
Кроме того, в этот день пройдут региональные фестиваля. Первый — сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры». Второй — народного творчества «Правда Шукшина».
В 16:00 на горе Пикет начнется церемония закрытия XXV Шукшинского кинофестиваля, а завершится вечер эффектной концертной программой.
Фестиваль народного творчества «Земляки»
Когда: с 4 по 6 августа.
Где: село Верх-Обское.
Фестиваль народного творчества «Земляки» памяти актера, юмориста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, как обычно, пройдет в селе Верх-Обском Смоленского района.
Сейчас организаторы принимают заявки от коллективов и исполнителям по четырем номинациям: вокал, хореография, инструментальная музыка и разговорный жанр.
К участию приглашают тех, в репертуаре которых есть песни и стихи о Михаиле Евдокимове, родине или защитниках. Прошедшие отбор выступят на гала-концерте 6 августа.
В этот же день пройдут творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесел.
А накануне, 5 августа в 10:00 на сцене Дома культуры заработает «Свободный микрофон». Каждый желающий сможет показать свои таланты.
Ежедневно в музее Михаила Евдокимова будут проходить экскурсии. В парке у Дома культуры поставят палаточный лагерь, где устроят посиделки с песнями, стихами и популярными евдокимовскими монологами.
Пройдут и спортивные соревнования по футболу и волейболу на кубок Евдокимова.
Кто приедет
Хедлайнером фестиваля станут Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и другие.
О полной программе «Земляков» станет известно позже.
Бонус. «Перекресток культур»
Нельзя было не упомянуть и об этом событии, хоть оно и не имеет отношение к конкретному человеку. С 5 по 8 июля в Славгороде пройдет третий межрегиональный фестиваль национальных культур.
Гости смогут не только позажигать под выступления этноколлективов, но и изучить внутреннее убранство национальных подворий, узнать об обрядах, попробовать разные кухни. А еще полюбоваться изделиями ремесленников на выставке и попробовать создать что-то самому на мастер-классах.
Также у участников фестиваля будет возможность поиграть в старинные игры – лапта и городки. 7 июня впервые пройдет этнодискотека. Причем ни много ни мало ди-джеем с «заморским» именем Грей из Барнаула.
Тайско-алтайская дружба
«Этот фестиваль будет носить международный характер. В нем примут участие не только коллективы Алтайского края, но и из международных — безусловно, Казахстан, причем несколько коллективов, а также участники из Китая и Таиланда», — ранее отмечала в интернет-форуме Елена Безрукова, министр культуры региона.
Кроме того, в Славгород приедут коллективы из Республик Алтай и Бурятия, Красноярского края и Кемеровской области. Ожидается, что в фестивале будет не менее 400 участников: мастеров, представителей центров народных культур, музыкантов и других.
Впервые на фестивале заработает площадка казачьей культуры, а также гармонистов из всего Сибирского федерального округа
Руководители коллективов поучаствуют в творческих лабораториях. Как обычно, во время фестиваля мастера создадут арт-объект, который отразит его суть и станет напоминанием о веселых проведенных днях.
«Народные фестивали — одно из интереснейших направлений, которое очень нравится туристам, — считает Елена Безрукова. - Они дают очень интересные импульсы для развития местным коллективам и организаторам культурных событий»