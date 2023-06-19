Зарядка для мозгов и мышц. Что ждать от главных летних фестивалей Алтайского края

Освобождайте голову под новую информацию и тренируйтесь много смотреть кино, танцевать и играть в волейбол. Впереди три ярких фестиваля имени Рождественского, Шукшина и Евдокимова. О том, кто приедет на Алтай, сюрпризах, которые раскрыл Минкульт, и самых важных событиях – в материале altapress.ru.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского

Когда: с 20 по 24 июня.

Где: Барнаул, Косиха, Алейск.

Большая часть событий пройдет в Барнауле. Запустится фестиваль 20 июня в 11:00 в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь, во время часовой просветительской программы, зрители узнают многое о жизни и творчестве поэта.

В следующие два часа они посмотрят ролики с песнями по произведениям поэта и клипы творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Рождественского». Это проект, где любой желающий мог научиться снимать достойные поэтические ролики и выходить на международные фестивали.

Например, куратор лаборатории, режиссер Василий Романов учил выбирать форму подачи поэтического текста в видеопоэзии, а сценарист Любовь Юношева — создавать запоминающуюся киноисторию и яркий художественный образ.

Первое занятие лаборатории видеопоэзии Рождественского. Дмитрий Лямзин.

На следующий день в 18:00 в библиотеке имени Шишкова пройдет вечер «Я — здесь. Я — всюду и всегда...» в честь 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. Поэта, чьи тексты переводил на русский язык друг — Роберт Рождественский.

Это будет литературно-музыкальная программа. Специальный гость — председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова.

22 июня в Барнауле начнет работу межрегиональный семинар молодых литераторов. С двумя его участниками — Ладой Пузыревской из Новосибирска и Игорем Паниным из Москвы — в Алейске пройдет творческая встреча. Она состоится в 16:00 в центральной библиотеке.

В тот же день, в 10:00 в библиотеке имени Крупской в Барнауле представят сборник стихотворений Роберта Рождественского «Алешкины мысли». Ее учреждение подготовила к изданию в 2020 году.

Семь мгновений

23 июня в 14:00 дочь поэта Екатерина Рождественская с внучкой Полиной представят новый документальный фильм «Семь мгновений Роберта Рождественского» в кинотеатре «Мир». Показ также должен пройти и в районном доме культуры в Косихе.

Екатерина Рождественская Wikimedia.Commons

Картину режиссера Павла Меняйло выпустили к 90-летию поэта. Она вобрала в себя семь глав о любви поэта к творчеству, родине, родителям, друзьям и жене. Последняя станет сквозной темой.

«Именно эта любовь стала фундаментом жизни и творчества поэта, дала ему возможность быть творцом», - отмечали авторы фильма.

Зрители найдут в ленте близких Роберта Рождественского, а также общественных и культурных деятелей: Александра Ширвиндта, Александра Розебаума, Валерию, Максима Дунаевского, Никиту Высоцкого и многих других. Съемки проходили в Косихе и Москве.

В 18:30 на ул. Ползунова, 35 пройдет концерт «В каждой песне я вновь оживу…». В нем поучаствуют композитор и автор песен Мариам Мерабова, победитель второго сезона «Голоса» Сергей Волчков, певица Инна Рудник. К ним присоединятся симфонический оркестр филармонии и знакомая по прошлогоднему фестивалю группа «Квартет ПРО».

Государственная филармония Алтайского края. kelohouse.ru

Слова и музыка

Грандиозный финал состоится 24 июня в Косихе. Экскурсии по мемориальному музею Роберта Рождественского начнут проводит с 10:00.

В это же время здесь откроют новую выставку «Дело было в Литинституте: студенческие годы Роберта Рождественского и Аллы Киреевой». Ее собрали из документов и фотографий фонда ГМИЛИКА и архива литературного института им. Горького.

Также презентуют седьмой выпуск поэтической серии Мемориального музея Рождественского «Мы – всегда продолженье…».

Праздник на Яре любви начнется с 11:00 с песенного фестиваля «Песни главные есть в судьбе любой». Концерты продолжаться вплоть до вечера.

Рождественский фестиваль в Косихе. 22 июня 2019 Алиса Батурина

Параллельно с ними, с 13:00 запустятся фестивали «Улица Советская», «Надо собственною жизнью доказать свои стихи». Как обычно, в распоряжении гостей будет работать открытый микрофон, где каждый желающий сможет прочесть любимые произведения Роберта Рождественского.

В 17:00 в заключительной программе песни на стихотворения поэта исполнят все те же — Мариам Мирабова, Сергей Волков, Инна Рудник и «Квартет ПРО».

В литературной части выступят московские поэт Игорь Панин и прозаик Андрей Тимофеев (сборник «Навстречу») и многие другие.

В 19:00 начнется (ни много, ни мало) рок-фестиваль «Товарищ время». А в 20:00 ансамбль песни и танца «Солдаты удачи» 35-й ракетной Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии вместе с другими участниками «зажгут» в программе «Если вы есть – будьте лучшими».

Шукшинские дни на Алтае

Когда: 18-23 июля.

Где: Барнаул, Бийск, Сростки. О событиях в других городах и населенных пунктах края станет известно позднее.

В предварительную программу «Шукшинских дней на Алтае» вошли более 50 событий. Чтобы не занимать этим весь номер, расскажем о самых ярких.

Шукшинские дни на Алтае-2019. Анна Зайкова.

Творческие вечера с супер-гостями

Главные события пройдут на площадках девяти муниципалитетов региона. Откроют фестиваль 18 июля у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а вечером по красной дорожке пройдут все участники.

Почетным гостем впервые станет филолог, переводчик, старшая дочь Василия Шукшина — Екатерина.

Специальный гость — народная артистка России Ольга Прокофьева. 19 июля в 18:30 она проведет творческую встречу «Смеясь, ликуя и бунтуя» в краевой филармонии. Билеты — от 500 до 1 тыс. рублей.

В тот же день и время со зрителями встретится другая народная артистка — Ирина Купченко. Пройдет вечер на сцене театра драмы им. Шукшина, куда актриса уже выходила в 2021 и 2022 году в спектаклях «Евгений Онегин» и «Война и мир». Билеты — от 600 до 2 тыс. рублей.

Театр Вахтангова приедет в Барнаул в грандиозным спектаклем «Война и мир». Театр драмы имени В. М. Шукшина.

Обе артистки станут гостьями фестиваля впервые. Также Шукшинские дни посетят яркие современные поэты Светлана Кекова и Елена Лапшина.

Насыщенная киноафиша

Шукшинский кинофестиваль в этом году юбилейный, 25-й.

Впервые за долгое время в программу, помимо полнометражных и короткометражных игровых фильмов, войдет документальное кино. Около 300 заявок поступило на конкурс из России, Ирана, Непала, Бангладеша и Армении.

В конкурсе участвуют фильмы, снятые не ранее 1 января 2022 года. Все они обязательно должны соответствовать социально-нравственной тематике кинофестиваля. Его главный приз — ваза из ревневской яшмы.

Еще нововведение — специальная внеконкурсная кинопрограмма с говорящим названием «Сделано в Сибири». В ней поучаствуют кинематографисты со всего федерального округа. Показы и творческие встречи с авторами пройдут с 18 по 21 июля.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин.

В программе презентуют полнометражные, короткометражные и анимационные фильмы, кинопроекты, а также сериалы. Все они продемонстрируют потенциал сибирского кино не только зрителям, но и экспертам российской киноиндустрии.

Деловые шукшинские дни

Впервые во время фестиваля пройдет деловая программа. 19 и 20 июля устроят стратегическую сессию, публичную лекцию и мастер-классы для кинематографистов.

Непривычным форматом станет и круглый стол, посвященный творчеству Василия Шукшина в современном культурном и образовательном контексте. Специально для этого на фестиваль приедет заслуженный профессор МГУ, писатель и публицист Владимир Елистратов.

Это обсуждение пройдет в Алтайском гуманитарно-педагогическом университете имени Шукшина в Бийске.

Широкие гуляния

Не менее яркие события пройдут в Сростках 22 июля, в финальный день фестиваля. С самого утра в трех зданиях музея-заповедника Василия Шукшина будут проходить экскурсии, мастер-классы, выставки и презентации новых проектов.

Шукшинские дни на Алтае. Участник фотовыставки «Я и Шукшин»

На всероссийской выставке-ярмарке «Чудики» 40 мастеров со всей России покажут свои работы. На сельском стадионе разместят пикниковую зону для второго фестиваля пирога.

Кроме того, в этот день пройдут региональные фестиваля. Первый — сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры». Второй — народного творчества «Правда Шукшина».

В 16:00 на горе Пикет начнется церемония закрытия XXV Шукшинского кинофестиваля, а завершится вечер эффектной концертной программой.

Фестиваль народного творчества «Земляки»

Когда: с 4 по 6 августа.

Где: село Верх-Обское.

Фестиваль народного творчества «Земляки» памяти актера, юмориста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, как обычно, пройдет в селе Верх-Обском Смоленского района.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022. Ирина Пергаева.

Сейчас организаторы принимают заявки от коллективов и исполнителям по четырем номинациям: вокал, хореография, инструментальная музыка и разговорный жанр.

К участию приглашают тех, в репертуаре которых есть песни и стихи о Михаиле Евдокимове, родине или защитниках. Прошедшие отбор выступят на гала-концерте 6 августа.

В этот же день пройдут творческие встречи, вечер песен и стихов, выставка-ярмарка изделий народного творчества и ремесел.

А накануне, 5 августа в 10:00 на сцене Дома культуры заработает «Свободный микрофон». Каждый желающий сможет показать свои таланты.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022. Ирина Пергаева.

Ежедневно в музее Михаила Евдокимова будут проходить экскурсии. В парке у Дома культуры поставят палаточный лагерь, где устроят посиделки с песнями, стихами и популярными евдокимовскими монологами.

Пройдут и спортивные соревнования по футболу и волейболу на кубок Евдокимова.

Кто приедет

Хедлайнером фестиваля станут Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Игорь Саруханов и другие.

О полной программе «Земляков» станет известно позже.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022. Ирина Пергаева.

Бонус. «Перекресток культур»

Нельзя было не упомянуть и об этом событии, хоть оно и не имеет отношение к конкретному человеку. С 5 по 8 июля в Славгороде пройдет третий межрегиональный фестиваль национальных культур.

Гости смогут не только позажигать под выступления этноколлективов, но и изучить внутреннее убранство национальных подворий, узнать об обрядах, попробовать разные кухни. А еще полюбоваться изделиями ремесленников на выставке и попробовать создать что-то самому на мастер-классах.

Также у участников фестиваля будет возможность поиграть в старинные игры – лапта и городки. 7 июня впервые пройдет этнодискотека. Причем ни много ни мало ди-джеем с «заморским» именем Грей из Барнаула.

Тайско-алтайская дружба

«Этот фестиваль будет носить международный характер. В нем примут участие не только коллективы Алтайского края, но и из международных — безусловно, Казахстан, причем несколько коллективов, а также участники из Китая и Таиланда», — ранее отмечала в интернет-форуме Елена Безрукова, министр культуры региона.

Елена Безрукова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Кроме того, в Славгород приедут коллективы из Республик Алтай и Бурятия, Красноярского края и Кемеровской области. Ожидается, что в фестивале будет не менее 400 участников: мастеров, представителей центров народных культур, музыкантов и других.

Впервые на фестивале заработает площадка казачьей культуры, а также гармонистов из всего Сибирского федерального округа

Руководители коллективов поучаствуют в творческих лабораториях. Как обычно, во время фестиваля мастера создадут арт-объект, который отразит его суть и станет напоминанием о веселых проведенных днях.