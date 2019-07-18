Заседания суда по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова перевели в режим «без прессы»

18 июля присяжные заседатели и потерпевшая Виктория Переясловская внесли ходатайства о том, чтобы проводить судебные заседания по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова без СМИ. Подсудимый Михаил Поспелов и его адвокат Сергей Дорожкин выступили против, но судья все же пошел навстречу стороне обвинения.

Причиной требования удалить СМИ из зала суда послужило то, что один из барнаульских сайтов после предыдущего слушания, опубликовал информацию, которую рассматривали без присяжных в зале суда.

До этого судья предупреждал, что обнародовать эти сведения недопустимо. В частности было представлено доказательство (видеозапись), которое еще не было рассмотрено судом.

Этот же сайт опубликовал комментарии Сергея Дорожкина, в которых он рассказал об обстоятельствах задержания своего подзащитного и другие сведения, которые могли быть расценены как давление на мнение присяжных.

Виктория Переясловская также мотивировала свое ходатайство тем, что в СМИ обсуждаются обстоятельства ее личной жизни, жизни ее семьи и эмоциональное состояние участников заседаний. Прокурор и представитель потерпевшей поддержали требование.

Михаил Поспелов и его адвокат выступили против того, чтобы удалять из зала журналистов. В частности подсудимый заявил, что присутствие прессы поможет ему публично заявлять о своей невиновности и его права будут соблюдаться. Второй подсудимый Евгений Кочергин и его адвокат высказали свою позицию тихо, обращаясь к судье, с мест наблюдателей их слова было не слышно.

Однако судья перевел заседание в частично закрытый режим. Туда могут приходить наблюдатели, но не журналисты.

Суд удовлетворил еще одно ходатайство Виктории Переясловской — о том, чтобы признать потерпевшей по делу Эльвиру Адамайтес, мать Михаила Седова. Ранее она находилась в статусе свидетеля.