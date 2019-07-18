Заседания суда по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова перевели в режим «без прессы»

Причиной требования удалить СМИ из зала суда послужило то, что один из барнаульских сайтов после предыдущего слушания, опубликовал информацию, которую рассматривали без присяжных в зале суда.
До этого судья предупреждал, что обнародовать эти сведения недопустимо. В частности было представлено доказательство (видеозапись), которое еще не было рассмотрено судом.
Этот же сайт опубликовал комментарии Сергея Дорожкина, в которых он рассказал об обстоятельствах задержания своего подзащитного и другие сведения, которые могли быть расценены как давление на мнение присяжных.
Виктория Переясловская также мотивировала свое ходатайство тем, что в СМИ обсуждаются обстоятельства ее личной жизни, жизни ее семьи и эмоциональное состояние участников заседаний. Прокурор и представитель потерпевшей поддержали требование.
Михаил Поспелов и его адвокат выступили против того, чтобы удалять из зала журналистов. В частности подсудимый заявил, что присутствие прессы поможет ему публично заявлять о своей невиновности и его права будут соблюдаться. Второй подсудимый Евгений Кочергин и его адвокат высказали свою позицию тихо, обращаясь к судье, с мест наблюдателей их слова было не слышно.
Однако судья перевел заседание в частично закрытый режим. Туда могут приходить наблюдатели, но не журналисты.
Суд удовлетворил еще одно ходатайство Виктории Переясловской — о том, чтобы признать потерпевшей по делу Эльвиру Адамайтес, мать Михаила Седова. Ранее она находилась в статусе свидетеля.