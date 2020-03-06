Седалищный нерв — наиболее длинный в человеческом теле. Он относится к крестцовому сплетению, берет начало в области копчика, идет вдоль всей ноги, заканчивается в ступне. Когда присутствует сильная боль в области ягодицы, которая отдает в ногу, с высокой долей вероятности можно говорить, что это защемление седалищного нерва. Данное состояние в медицинской практике носит название «ишиас». В основном ущемление происходит с одной стороны, но иногда случается поражение в обеих конечности. При этом состояние может усугублять воспаление грушевидной мышцы. Чтобы как можно быстрее избавиться от боли и вернуться к нормальной активной жизни, следует правильно подобрать методики лечения, с которыми можно ознакомиться на Active-center.com.ua.

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Чем вызвано защемление седалищного нерва?

Спровоцировать заболевание способны следующие причины:

Межпозвонковая грыжа;

Воспаление в позвоночной области;

Высокая физическая нагрузка , вызывающая мышечный спазм;

вызывающая мышечный спазм; Переохлаждение;

Смещение межпозвоночного диска — полное или частичное;

Остеохондроз в пояснично-крестцовом отделе;

Травма позвоночника или окружающих его мягких тканей;

Растяжение мышцы , из-за которого возникает воспаление , давящее на нервный корешок;

из-за которого возникает воспаление давящее на нервный корешок; Повреждение , воспалительный процесс органов малого таза;

воспалительный процесс органов малого таза; Инфекции полости таза;

Новообразования;

Хронические запоры , вызывающие раздражение нервных окончаний;

вызывающие раздражение нервных окончаний; Сосудистые заболевания с образованием тромбов;

Абсцесс;

Болезнь Лайма;

Синдром Рейтера.

Помимо вышеперечисленных причин, в группу риска попадают люди, страдающие ожирением и имеющие опоясывающие герпетические кожные высыпания в области прохождения седалищного нерва.

Как проявляется защемление седалищного нерва?

Наиболее характерные симптомы защемления седалищного нерва:

Боль различного характера и интенсивности — резкая , стреляющая , ноющая , тупая , жгучая. Она появляется в поясничном отделе , распространяется на заднюю поверхность ягодицы , бедра идет до стопы и пальцев;

стреляющая ноющая тупая жгучая. Она появляется в поясничном отделе распространяется на заднюю поверхность ягодицы бедра идет до стопы и пальцев; Постоянная боль с одной стороны или двусторонняя симптоматика;

Дискомфорт при стоянии , сидении и ходьбе;

сидении и ходьбе; Снижение боли в положении лежа или наоборот при ходьбе;

Онемение в ноге , стопе , пальцах;

стопе пальцах; Слабость в конечности с нарушением ее двигательной функции;

Покалывание в кожных покровах , возникающее между болевыми приступами;

возникающее между болевыми приступами; Жжение в задней поверхности бедра , ягодицы , по ощущениям похожее на последствие термического воздействия.

Чаще вначале признаки защемления седалищного нерва бывают слабо выраженными, усиливающимися при резких движениях, физических нагрузках, напряжении, чихании, кашле. Если не принять меры, то по мере нарастания воспаления боль становится постоянной, усиливается по ночам. Иногда болезнь может проявиться резко, что зависит от причины ее возникновения. Если это следствие травмы, то человека может «скрутить» при поднятии тяжести или движении, провоцирующим травмирование позвоночника или близлежащих тканей. В случае, когда причина заболевания физическая работа или хроническая инфекция, то его прогрессирование медленнее. В этом случае приступ, при котором болит по ходу седалищного нерва, может вызвать переохлаждение.

Незамедлительно необходимо обращаться к врачу если, кроме одного или нескольких вышеперечисленных симптомов, наблюдается отек, высокая температура, сильное онемение области таза, бедра, ноги, а также ощущается жжение при мочеиспускании.

Первая помощь при защемлении седалищного нерва

Резкая боль способна вывести человека «из строя», лишив возможности не просто вести привычный образ жизни, а и элементарно передвигаться. Первое, что нужно предпринять, если нет возможности незамедлительно обратиться к специалисту — принять противовоспалительный и обезболивающий препарат. Если боль не проходит, до приезда врача, при приступе нужно предпринять следующие меры:

Лечь на ровную , твердую поверхность и принять удобную , менее болезненную позу; Чтобы снять стресс можно выпить успокоительное средство; Не двигаться , чтобы не допустить сдавливание нервного окончания и последующего отека.

Методики лечения

Залог выздоровления — устранение причины защемления нерва, но вначале врач решает, как снять боль. Для этого назначают блокаду с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов. Если болевой синдром не явно выражен, то достаточно мазей и перорального приема анальгетиков. В случае, когда причина защемления в мышечном воспалительном поражении, то требуются миорелаксанты для расслабления мышечных волокон, а также спазмолитические средства. Для улучшения кровообращения в тканях используются венотоники. Ускорить процесс восстановления организма помогут витаминные комплексы. Кроме того, специалист индивидуально подберет курс физиопроцедур и комплекс ЛФК. Также используется массаж и занятия на специальных тренажерах. На них выполняются специальные упражнения, помогающие в щадящем режиме прорабатывать поверхностные и глубокие мышечные волокна. Также может потребоваться ношение специального ортопедического корсета.

Как предупредить недуг?

Не допустить защемление седалищного нерва и его рецидивов поможет грамотная профилактика. Необходима укрепляющая гимнастика для поддержания мышечного тонуса. Следует избегать чрезмерных физических нагрузок, поднятия тяжестей, набора избыточной массы тела и переохлаждений — то есть факторов косвенно способных спровоцировать приступ. При сидячей работе рекомендуется каждый час делать пятиминутную разминку. Те, у кого уже случалось защемление, знают, что заболевание может дать о себе знать 2−3 раза в год. Некоторые не придают этому значения, думая, что лечить его бесполезно. Это большая ошибка, поскольку постепенно воспаление станет проявляться все чаще и в худшей форме, что в конечном итоге может привести к затруднению подвижности. Своевременное обращение к врачу поможет быстро и эффективно вылечить защемление седалищного нерва, а соблюдение в дальнейшем всех рекомендаций позволит забыть о проблеме навсегда.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста