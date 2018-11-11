Защита от колдовства: в Барнаул привезли икону и частицы мощей святых Киприана и Иустины

В Барнаул для поклонения верующих привезли икону священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей. Святыня будет находиться в Покровском кафедральном соборе до 13 ноября, а затем ее повезут в другие храмы, сообщают в Алтайской митрополии.