Защита от колдовства: в Барнаул привезли икону и частицы мощей святых Киприана и Иустины

Когда и где можно поклониться иконе святых Киприана и Иустины?
- Покровский кафедральный собор г. Барнаула — 9 — 13 ноября;
- Иоанно-Богословский храм г. Барнаула — 13 — 17 ноября;
- Александро-Невский собор г. Барнаула — 17 — 21 ноября;
- Никольский храм г. Барнаула — 21 — 23 ноября;
- Казанский храм с. Власиха — 23 — 25 ноября;
- Храм Петра и Павла пос. Южный — 25 — 26 ноября;
- Храм Георгия Победоносца г. Новоалтайска — 26 ноября — 1 декабря
- Иверский храм Белоярск — 1 — 3 декабря;
- Вознесенский храм г. Заринска — 3 — 7 декабря;
- Храм Святого Духа р.п. Тальменка — 7 — 8 декабря.
О чем молятся святым?
Традиционно у святых Киприана и Иустины просят защиты от колдовства, бесовских искушений и злых людей. Кроме того, им молятся о вразумлении тех, которые занимается оккультизмом и магией, пишет www. moleben-online.ru.