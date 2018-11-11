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Защита от колдовства: в Барнаул привезли икону и частицы мощей святых Киприана и Иустины

В Барнаул для поклонения верующих привезли икону священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей. Святыня будет находиться в Покровском кафедральном соборе до 13 ноября, а затем ее повезут в другие храмы, сообщают в Алтайской митрополии.

В Барнаул привезли икону святых Киприана и Иустины
В Барнаул привезли икону святых Киприана и Иустины
altai.eparhia.ru

Когда и где можно поклониться иконе святых Киприана и Иустины?

  • Покровский кафедральный собор г. Барнаула — 9 — 13 ноября;
  • Иоанно-Богословский храм г. Барнаула — 13 — 17 ноября;
  • Александро-Невский собор г. Барнаула — 17 — 21 ноября;
  • Никольский храм г. Барнаула — 21 — 23 ноября;
  • Казанский храм с. Власиха — 23 — 25 ноября;
  • Храм Петра и Павла пос. Южный — 25 — 26 ноября;
  • Храм Георгия Победоносца г. Новоалтайска — 26 ноября — 1 декабря
  • Иверский храм Белоярск — 1 — 3 декабря;
  • Вознесенский храм г. Заринска — 3 — 7 декабря;
  • Храм Святого Духа р.п. Тальменка — 7 — 8 декабря.

О чем молятся святым?

Традиционно у святых Киприана и Иустины просят защиты от колдовства, бесовских искушений и злых людей. Кроме того, им молятся о вразумлении тех, которые занимается оккультизмом и магией, пишет www. moleben-online.ru.

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