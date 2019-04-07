Зачем «закрывают» интернет в России и как он появился

7 апреля 1994 года Россия официально появилась во всемирной сети — эта дата считается Днем рождения Рунета. Спустя чуть больше 20 лет российские депутаты решили сделать его автономным. Что и зачем собираются делать с российским интернетом — в материале altapress.ru.

Изоляция Рунета

Госдума В первом чтении Госдума одобрила законопроект «о суверенном Рунете». Если такой закон вступит в силу, российский интернет начнет работать автономно, а власти смогут контролировать входящий инетрнет-трафик.

Депутаты опасаются заграничных кибератак по всероссийскому отключению интернета и утечке персональных данных граждан России заграницу, сообщает Российская газета. Массовых протестов, участники которых координируют свои действия в интернете, власти тоже хотят избежать, пишет «Медуза».

Чтобы реализовать закон государство должно создать механизм для отделения «внешнего» интернета от «внутреннего». И тут все обстоит намного запутанней.

Смогут ли власти закрыть интернет

«<…> не факт, что новая инициатива будет реализована в полной мере. Законы в России часто пишут люди, которые совсем не разбираются в устройстве интернета, и, как следствие, предписания просто технически невозможно исполнить эффективно» — отвечает в интервью «Медузе» технический директор «Роскомсвободы» Станисдав Шакиров.

Шакиров ссылается на историю с блокировкой мессенджера Telegram и пакетом Яровой. В первом случае ресурс фактически так и не смогли заблокировать. Во втором — закон в одной из своих редакций выставил операторам требования, которые невозможно реализовать.

День рождения Рунета

4 декабря 1993 года, крупнейшие на тот период российские провайдеры подписали соглашение «О порядке администрирования зоны .RU», а 7 апреля 1994 года Россия официально получила домен «.Ru «. Его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Это означало, что Россия на всех правах стала признаваться государством, представленным в Интернете.

Только после этого соглашение вступило в силу. Все обязанности контролю за новым государственного домена передали Российскому НИИ Развития Общественных Сетей.

С 2009 года в России ввели еще один домен верхнего уровня — «.рф». С ноября 2009 года началась регистрация в новой «зоне». Изначально, она была доступна только для государственных структур и владельцев торговых знаков, для всех желающих открылась только через год.

Неудивительно, что российский домен стал первым во всемирной сети на кириллице. В нем все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей.