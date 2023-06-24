24 июня
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Жизнь

Заснеженная Синюха и бирюзовая Катунь: как нейросеть видит природные достопримечательности Алтайского края

Altapress.ru попросил нейросеть нарисовать несколько природных достопримечательностей Алтайского края.

Летнее Телецкое озеро
Летнее Телецкое озеро
Фото - Евгений Веселовский

Гора Синюха получилась очень величественной, а на острых скалах лежит снег. Катунь в представлениях нейросети, как и в жизни, имеет яркий бирюзовый оттенок.

Камышлинский водопад не так впечатляет размерами, сколько правдоподобностью. Этот природный объект получился действительно похож на свою настоящую версию.

А вот скала Четыре Брата чем-то походит на реальность, но все же далека от нее. Чего не скажешь о Телецком озере и о Святом Ключе — будто нейросеть срисовала их с реальных фотографий.

Ранее нейросеть нарисовала сюрреалистичную лестницу Нагорного парка в Барнауле.

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