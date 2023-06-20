20 июня
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Жизнь

Дневной кошмар. Нейросеть нарисовала сюрреалистичную лестницу Нагорного парка в Барнауле

Лестница Эшера? Шредера? Нет — генератора вариантов изображения. Altapress.ru прогнал через нейросеть снимки Нагорного парка, а получил — картинки из снов.

Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons

AI Image Variatons с помощью искусственного интеллекта создает несколько вариантов одного изображения. И если форма гор для сервиса понятна и привычна, то в лестнице в барнаульском парке он запутался. В следующей попытке программа и вовсе ее «выпрямила».

Также нейросеть создала довольно жуткий образ террас с белой колючей проволокой и мрачного порта с кораблями, стоящими на суше, прямо на пристани.

Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons

И напоследок она сгенерировала вид на Барнаул из какой-то параллельной реальности: с витиеватыми дорогами, развязками в центре города и белыми домами-коробками.

Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк.
AI Image Variatons
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