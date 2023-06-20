Дневной кошмар. Нейросеть нарисовала сюрреалистичную лестницу Нагорного парка в Барнауле

Лестница Эшера? Шредера? Нет — генератора вариантов изображения. Altapress.ru прогнал через нейросеть снимки Нагорного парка, а получил — картинки из снов.

AI Image Variatons с помощью искусственного интеллекта создает несколько вариантов одного изображения. И если форма гор для сервиса понятна и привычна, то в лестнице в барнаульском парке он запутался. В следующей попытке программа и вовсе ее «выпрямила».

Также нейросеть создала довольно жуткий образ террас с белой колючей проволокой и мрачного порта с кораблями, стоящими на суше, прямо на пристани.

Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк. AI Image Variatons Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк. AI Image Variatons Нейросеть нарисовала сюрреалистичный Нагорный парк. AI Image Variatons

И напоследок она сгенерировала вид на Барнаул из какой-то параллельной реальности: с витиеватыми дорогами, развязками в центре города и белыми домами-коробками.